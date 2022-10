Non ce l'ho con, semmai con i loro sosia europei, quelli che abbiamo visto. Non ce lo ha ordinato il medico, mister, di lasciare in campo una specie di revival di un'apocalisse zombie., i nostri ad un penoso e spesso colpevolmente lezioso rallentatore, che fa apprezzare al loro peggio ritardi, giocate asincrone, mollezze.ok, come dice Provedel c'è maggiore solidità, e la gara dura si è conclusa senza farsi male.Il problema di questa squadra è duplice: da una parte sembra che le alternative non ci siano, o che vengano poco considerate.. La partita era tosta, e non se l'è sentita di buttare dentroNon c'è un terzino sinistro, e si sapeva. Non c'è una punta centrale grossa, di stazza, e si sapeva. Manca una mezzala tosta, e si sapeva. E con tutti questi si sapevaLe assenze pesano. Ma pure le scelte. In Europa non si scherza, non ci si può presentare coi sosia stanchi.Una cosa deve essere chiara: quando si fanno le scelte, poi si pagano, nel bene e nel male.. Dall'altra parte, alcune incomprensibili lacune di rosa si pagano. Vedere Hysaj giocare il pallone a sinistra, col piede sbagliato (tra l'altro suo l'assist per Immobile, uno dei pochi sussulti del match, che poteva però risultare decisivo), o Marcos Antonio a scaldare perennemente la panchina, tipo cuscino sulla spiaggia del Singita, è frutto di scelte. Mi chiedo, a volte, ma sommessamente,, con Cancellieri al centro dell'attacco e l'idea che il brasiliano potesse farsi ogni tanto una gara dall'inizio.Le scelte negative arrivano da lontano:Quindi ricapitoliamo:La Lazio a Graz fa un primo tempo francamente brutto. Almeno nel secondo ha segnato, ha provocato un rosso, ma l'opacità della squadra si vede nei dettagli, nelle scelte.e loro fanno in tutto e per tutto gli asfittici impolverati, senza sottrarsi con astuzie, tecnica, mestiere al loro ruolo di secondi sul pallone, in ritardo, senza verve o grossi spunti.Immobile riesce a sbagliare di tutto (anche se solo una spalla lo punisce): sta tirando la carretta tanto, a volte fa fatica. E giustamente., fuori parametro.Iconici gli ultimi 10 minuti: Sturm in 10, ma la Lazio sembrava giocare in 5. Nemmeno un ultimo sussulto, un ultimo tentativo, un lancione a casaccio in mezzo. Nulla, e nel nulla finisce questo punticino che pesa, ma che poteva agilmente diventare una vittoria.azioni, scelte. Soprattutto nelle scelte tantissimi errori, poca lucidità, tantissima fuffa. E la fuffa in Europa si paga. Si riparte tutti appaiati a 4 punti, con 2 gare in casa.. Un ottimo promemoria se si vuole cavare qualcosa di poco più che mediocre da questa Europa League.