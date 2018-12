Chi si è imborghesito? Sa, nel firmamento del "posto fisso", nel mondo meravigliosamente fantozziano del cartellino da timbrare.: si è scordato di dire che forse i primi borghesi siedono più in alto. In panchina, forse, qualcun altro dietro una scrivania.laboriosa: arrabbiata quando serve, risparmiatrice quanto basta, a volte poco simpatica (ditelo ai giornalisti stipati nell'atrio, o fuori al freddo, durante la cena di Natale), a volte un po' piccola nella visione, molto pratica e concreta, perfino quasi a conduzione famigliare (un po' meno di recente, tra Peruzzi e Bianchessi e chi per loro).Il problema semmai è un altro:? Ha subito unsicuramente allarmistico, che ha gridato allo smembramento del cartellino di Milinkovic in 200 milioni di parti, ha strillato alla cessione di tutti i big, ha stritolato un gruppo nelle maglie dei nomi e contro-nomi. Batti lei una pretendente di Milinkovic? Tare è un bel direttore: ma forse bisogna anche vendere, a volte.Questa Lazio ha pagato pure, lasciatemelo dire, il fallimento dello scorso anno. Se corri tutto l'anno per la Champions, e poi ti sfugge così, la motivazione ti cala sotto le scarpe, e riprenderla, con gli stessi compagni, con le alternative che boccheggiano e i big sconquassati da Mondiali e calciomercato, è complicato davvero.. Decisivi, probabilmente. Ha già detto che Lotito ha ragione a volere qualche punto in più (lo dico per quelli che un giorno lo bolleranno come Yes-Man, arriveranno anche quei giorni cupi) ma in particolare ha fatto qualche parziale passo indietro su alcune convinzioni ataviche, tipo la difesa a 3, che in Italia puoi fare solo se hai Bonucci Barzagli Chiellini, e corrispettivi.A partire dal mercato, che non può essere fatto sempre coi ramini. Anche questo è segnale di fame. Anche questo è cambiamento e slancio. Tutte cose non borghesi. Altrimenti finirà la guerra degli obiettivi e delle frecciate, e scoppierà un dopoguerra assai meno simpatico, se possibile.. Contro lo strapotere del Nord, ha ripetuto Lotito. Ma dirlo non basta. Altrimenti la Champions sarà come l'autobus al volo di Fantozzi: una cosa mai fatta, e sempre sognata.