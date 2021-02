Non fatevi ingannare dal risultato, non è quello il punto.Un segno inequivocabile: questa rosa continua a fare vedere che le seconde linee non. Ma attenzione: la Lazio bruttina poteva perfino fare un punto, ha incontrato un grande Bologna, un minuto orribile. Ma poteva farlo questo punticino sporco e cattivo. Ma niente, nemmeno quello.nel generaledi(rarissimo match in cui non segna manco con le mani, stanco, infortunato, fermo), rigore sbagliato gol subito. Un disastro annunciato in questo minuto di horror: e tutti i fantasmi post Bayern hanno attaccato come parassiti la Lazio. Inzaghi non vuole scuse:. Al rientro in campo nella ripresa la Lazio ci ha provato, poi ha preso il secondo. Ah, tutto questo dopo aver perso con tutte le grandi nelle ultime partite. Ma la domanda vera è un'altra.sapendo che avevano dato tanto, sapendo dei fantasmi, sapendo che al 60' avrebbero mollato gli ormeggi?Se non sono di qualità, di chi è la colpa? È da poveracci oggi dire che questa rosa continua a dimostrare di non essere del tutto adeguata? Se i big non fanno il miracolo, ogni 3 giorni non si vince. La Lazio ha incontrato, non è nemmeno andata malissimo la squadra di Inzaghi. Peccato che non è bastato. Non è bastato, e questo deve far riflettere. Ma l'invito resta: meglio stare calmi. Il momento è veramente decisivo, a Formello bisogna isolarsi e tapparsi le orecchie.. Le poche partite in cui fa male, in cui sta male, in cui manco dovrebbe giocare, toglietelo.. Se non sono degni, allora il colpevole sappiamo tutti chi è.- Emblema del lezioso di cui sopra,. Questo ragazzo non ha cattiveria, non ha la fame di dimostrare.Se non segna Immobile, gli altri? Lazzari è timidissimo sotto porta, a sinistra hanno giocato tutti, Fares è sparito, Lulic vabbè, per favore, Marusic è fuori ruolo già è un miracolo che tenga così bene il campo. Mancano i gol di Milinkovic,. In queste partite lui deve risolvere. Deve aiutare.E la punta che poteva dargli cambio, costata 20 milioni, viene ritenuta buona solo per le ammucchiate finali. E questa, mi spiace, è una colpa di altri.Si poteva evitare questa brutta figura? La Lazio ha risposto come ha potuto, ci ha messo qualcosina, ma il risultato condanna. Serve fame, voglia, scelta.Se la Champions ci molla - direi che ci mollerà - la Lazio potrebbe riprendere quota: ora serve trovare compattezza, serenità. Anche questa va archiviata, subito.Anche a rischiare qualche seconda linea. Col Bayern era scritta, questa pure forse, guardando l'andazzo della stagione. Ora però calma, ma alla squadra bisogna chiedere molto di più. Se questo non basta, allora serve più anima, più orgoglio, più voglia di vincere. E basta con questo errori così orrendi. Chiudetevi negli spogliatoi, parlatevi, sporcatevi le mani.. E se i senatori meritano di stare fuori, vanno messi fuori. A partire dai senatori fino a Correa.p.s. questo articolo parte dal presupposto che dai Patric e dagli Hoedt cosa ti puoi aspettare, se nemmeno gli altri fanno bene? Chi ce li ha messi? Davvero è colpa loro? Davvero siamo così ingenui?