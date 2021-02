, anche perché anche il calcio ha la sua politica. Ma stavolta stavo pensando al momento molto particolare che si vive in casa Lazio:. E la narrazione che filtra da Formello lo conferma:("è un bel presidente!", semicit.); le parole di Gasperini a cullarci ogni sera; le gif con Luis Alberto che sbeffeggia gli avversari di suola. Tutto così bello che viene da dire: o siamo di fronte al classico, e allora serveo si sta innescando qualcosa di nuovo nel nome della competenza, della capacità, della qualità. E allora abbiamo giàLotito già ha fatto la sua proposta, Inzaghi ci pensa, potrebbe diventare una specie di unicum in Italia. Qualcuno dice "alla Ferguson", si spera molto che questo Inzaghi TER arrivi, e non sia come il Conte (l'altro, non quello nerazzurro) nostrano.Come molti sperano sia Draghi. Io lo dico, certo di interpretare il pensiero di molti: Inzaghi va rinnovato. Ad ogni costo.Ad ogni costo: ad ogni costo bisogna cambiare un ammonito, bisogna lanciare, bisogna fare segnare I. Inzaghi ad ogni costo: ad ogni costo(ha anche avuto la faccia di lamentarsi, dopo la gita romana dello scorso anno), ad ogni costo gli stipendi (gli straordinari di Aprile cit.), ad ogni costo la stessa formazione, le piccole scaramanzie, gli acquisti rodati davvero (Musacchio), ad ogni costo vincere, crederci, lottare sempre. Inzaghi che sposta Marusic e gli fa rimettere il pallone in avanti:Inzaghi più bello ma meno bravo in matematica (ma 6 cambi ancora no, non li ha fatti). Inzaghi sotto stress che deve gestire il Recovery Plan della rosa ogni 3 giorni impegnata e Inzaghi alle prese con le emergenze. Inzaghi che ok non avrà gestito la BCE ma parlateci voi di mercato con Tare alle prese con l'indice di liquidità. Inzaghi che si è costruito da solo di alto profilo e Inzaghi che magari non avrà ricevuto l'incarico da un Mattarella piuttosto irritato