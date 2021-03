Lacon cura, con pazienza. Questa virtù è spesso sottovalutata nel calcio: pensateci, si parla spesso di fortuna, talento, errori, qualità, allenatori,. Quella che spesso dovrebbe avere l'ambiente, e quella che ci vuole, a volte, per vincere partite cruciali. Non è un caso che l'Udinese sia andata così bene:è serena, ordinata, paziente, con buone soluzioni offensive e grande capacità di difendere (specialmente su calci piazzati).- una di quelle scuoti-ambiente, per dire. Al ritorno la vince con pazienza. E grazie ancora una volta ad unda rivalutare ogni volta.tanto bella quanto difficile. Lo abbiamo visto nel suo ruolo naturale e a piede invertito sull'altra fascia, perfino difensore., ma questo Marusic ha una grande dote: quando sta molto bene fisicamente è importante, ha gamba, sta in partita con concentrazione e grande forza.Se ci voleva grande pazienza per portare a casa una partita intensa e di grandissima gamba (dopo eliminazione Champions e partita dal gran dispendio di concentrazione)Si trova in un momento della stagione un po' sterile, segna zero e corre tanto a vuoto. Deve avere pazienza lui, deve avere pazienza l'ambiente, si tratta di un giocatore indiscutibile, ora e sempre. Al netto anche del fatto che, nonostante questo mini blocco, ha messo dentro 14 gol in Serie A.. Sembra banale, ma pare faccia anche vincere le partite.Molto dibattuta a livello socia. La squadra nel secondo tempo ha faticato, ha sofferto, si è abbassata anche a causa dei suoi cambi, o nonostante essi. Si tratta di un problema atavico:in sfondamento tipo rugby. Un concetto un po' mesto e conservativo che ha causato più di qualche problema alla difesa e a Reina. Inzaghi in conferenza stampa ha detto che per 65' la Lazio ha tenuto bene il campo. Di certo, i suoi cambi non l'hanno aiutata.A proposito di cose discusse: a me Leiva è piaciuto, altro lo danno per bollito. Sicuramente l'anagrafe chiama:Altro singoli:molto bene, specialmente perché fa imbestialire mezza Udinese nel momento decisivo, nel finale. Consiamo veramente al grottesco: entra per la solita fissa di Inzaghi sugli ammoniti al posto di un ottimo Patric, per poco non causa un rigore che avrebbe rovinato tutto. Non lo stiamo gestendo bene.Ora quello che bisogna chiedersi è: la Lazio è in grado di competere conper la corsa Champions? Larientra anche in un discorso cittadino-magico in cui non voglio entrare, ma le recenti vittorie del Napoli dei big match - sta recuperando tanti titolari - e la caratura della Juventus - costruita comunque per altri obiettivi - fa pensare che questo obiettivoi punti persi in mala maniera - un po' anche dalla concorrenza, molto agguerrita. Ora servirebbero eccome tutti gli interpreti di qualità. E uno, secondo me, ce lo stiamo perdendo / ce lo siamo perso.L'altro problema della Lazio oggi infatti si chiama. Al netto di una sua assenza sottoporta veramente imbarazzante per una seconda punta (Luis Alberto nel suo ruolo andatevi a vedere quanti gol fece),quando non gli andava. Inaccettabile aver perso tutti quei palloni, averli gestiti così male, aver aiutato così poco la squadra.. Perdere un confronto con Muriqi - che ha palesato tante difficoltà, e forse sta cominciando a capirci qualcosa - già è immagine perfetta del momento di questo giocatore. Che potrebbe essere decisivo: a conti fatti è uno dei pochi che salta l'uomo, e senza di lui la Lazio perde tantissimo in qualità, e in questo fondamentale (oltre che nei fraseggi stretti).. E dirlo dopo una vittoria penso sia solo una brutta aggravante. Sembra che non gli vada molto: