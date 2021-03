Forse era destino che lo scontro titanicotrovasse un altro terreno di polemica, un fertile e delizioso pomo della discordia:Giustamente tutti dietro, coreuti e ninfee, baccanti e satiri: chi ha difeso la Lazio,, la sordida manfrina delle giustificazioni altrui, chi ha attaccato il nostro senza mascherina, senza peli sulla lingua, perfino con un allenatore, Inzaghi, che sputa sul Covid,Il delizioso spettacolo del calcio italiano in una sola immagine: i giocatori della Lazio che aspettano una squadra bloccata dalla Asl di competenza nella propria città, a chilometri e chilometri di distanza.Vedremo come andrà, io non voglio entrare nella bagarre che si è creata tra tifosi e fazioni. Ci siete cascati di nuovo: avete di nuovo fatto diventare tutto uno speciale teatrino.È come se, vedendo in azione i Lotito e i Cairo, state tutti diventando un po' come loro. Per me sarebbe facile: potrei dire che Inzaghi, colpito tra i primi dai mille positivi CovidHa le cose sue, specialmente dopo queste due ultime sconfitte. Potrei dire tanto di Cairo.Un editore ovviamente del tutto super partes:. Ma davvero mi volete così iroso, stucchevole, rapito in un boccaccesco andirivieni di figure cialtronesche, gaudenti, servili? Questo siamo diventati, noi giornalisti?Ma fino a che non usciremo da queste gabbie vedremo le sbarre dei Lotito e dei Cairo, e ci sfuggirà l'insieme: ovvero che è tutto il nostro calcio che fa una brutta figura se una squadra aspetta un'altra, se i protocolli sono una specie di operetta, se tutto diventa un pretesto per il gioco al massacro, un ciclo di Krebs del livore. E sotto questa giostra alla fine noi, che volevamo vederci una partita di calcio, o ci eravamo rassegnati a fare altro, ci dobbiamo sorbire le vostre manie,Io non gioco con Cairo e Lotito. So bene cosa diventa quasi tutto quello che toccano.