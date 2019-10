Io sto con Acerbi. Che non ha usato mezzi termini: puntuale, preciso, deciso. Che non li usa mai, e Dio lo benedica in un calcio pieno di frasi fatte. Uno stile che, dalla difesa, ha portato dritto dritto in conferenza stampa con la Nazionale. E ha colpito giù duro, con autorità, da leader, il calciomercato Lazio. Da standing ovation, perché alla fine finché ce lo diciamo tra noi, finché i cosiddetti anti-lotitiani - sì, qualcuno affibbia ancora questo tipo di etichette - lo mormorano nei loro angoli, finché a dire cose ragionevoli nel mondo Lazio si rischia di finire nell'angoletto suddetto, beh, è tutto inutile.

QUANDO LO DICE ACERBI - Ma quando lo dice Acerbi, il difensore centrale titolare, uno dei leader del gruppo, probabilmente Tare dovrebbe prendere taccuino e pennino, e scriversi un paio di appunti. Hei Google, segna promemoria: comprare giocatori con carattere forte. Certo, saranno forse complessi da gestire, ma questo sarà compito del mister. Che dovrà saperli muovere sulla scacchiera tattica, altrimenti non è adatto. E se non è adatto, forse è lui stesso a non avere la personalità necessaria a gestire questa panchina specifica. Che è sempre al centro del fuoco incrociato, qualche volta anche amico. Qualche volta anche dello stesso presidente. Io sto con Acerbi, perché ha capito il vero limite di questa squadra: manca il carattere vero. Quello degli uomini, non quello dei calciatori.



IO STO CON ACERBI - Io sto con Acerbi perché Acerbi è stato onesto. Io sto con Acerbi perché non ci ha allietato l'orecchio, non è stato a farci le solite sviolinate, o a tirare fuori le solite amenità da calciatore banale - e ce ne sono, di calciatori banali e ripetitivi. Ha detto qualcosa di vero, 10 punti a Grifondoro. Ma ora, il secondo appunto che dovrebbe prendere Tare: con giocatori di carattere, questo può succedere. Può succedere che qualcuno non sia del tutto d'accordo con l'operato sul mercato della società. A Tare la personalità, questo è certo, non manca: saprà sopportare qualche ragionevole accenno di dissenso?