La formazione ceca prova a sfruttare nella seconda frazione il calo di una Lazio che nel primo tempo va avanti nel risultato grazie alla rete di Romagnoli e a più riprese sfiora anche il colpo del K.O. in ottica qualificazione, sprecando un paio di chance importanti. In avvio di ripresa, il Viktoria Plzen aumenta i giri del motore e si riversa nella metà campo della Lazio., mette in difficoltà la squadra di Baroni, che nell’analisi post gara, in conferenza stampa, ci tiene a sottolineare il valore e i meriti dell’avversario, che superano i demeriti della propria squadra. A questo bisogna aggiungere, che non consente ad una squadra come la Lazio, abituata a giocare con il pallone a terra e imbastire reti fittissime di passaggi, di esprimersi al massimo a causa di un prato ai limiti dell’impraticabile.Il ritmo sale, la posta in palio è alta e di riflesso nell’ultima mezz’ora aumenta anche la tensione e il nervosismo in campo. A farne le spese è la Lazio con una, entrambe sacrosante, che lasciano in nove uomini la squadra di Baroni in un finale degno di una sceneggiatura hollywoodiana.A differenza del primo tempo, questa volta è la Lazio ad essere un po’ frastornata mentre il Viktoria Plzen si riversa in avanti e dà la netta sensazione di poter completare la rimonta da un momento all’altro. Nel finale Provedel riscatta un prestazione fino a quel momento poco brillante con un paio di interventi che salvano il risultato.. Invece di gestire il pallone negli ultimi secondi, per respirare e rallentare gli avversari in una situazione di doppia inferiorità numerica, i biancocelesti, guidati dal condottiero Guendouzi, decidono di riversarsi in avanti e sfidare la difesa del Viktorka, a rischio di perdere il pallone e concedere loro un’altra opportunità., allargandosi per fare spazio a Isaksen.. Ancora una volta la stoccata vincente in ‘zona Caicedo’. Un colpo di scena che sovverte i più classici copioni ‘da Lazio’ con tanto di blackout e crollo.. Una serata folle, l’ennesima, conclusa con una stoccata decisiva all’ultimo respiro.che hanno riempito in ogni ordine di posto il settore ospiti dello stadio di Plzen e per quelli che hanno seguito la sfida da casa.. Un cambio di marcia netto nel poker di trasferte di fuoco iniziato male con il pari di Venezia e la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia e concluso come meglio non si potrebbe, con le vittorie contro i rossoneri e contro i cechi che valgono tantissimo nella corsa al quarto posto e nel cammino in Europa League.Il 2-1 rappresenta un risultato importante in ottica quarti, ma giovedì prossimo la Lazio non deve assolutamente abbassare la guarda. UnZaccagni e compagni. Nella stagione 2015/2016, i biancoceleste affrontarono i granata praghesi proprio negli ottavi di Europa League e furono eliminati a sorpresa con lo 0-3 dell'Olimpico dopo l'1-1 dell'andata, alla Generali Arena, firmato da Parolo. Un epilogo incredibile e del tutto inaspettato.dimostrando di saper superare gli ostacoli e i propri limiti., che riesce a mettere da parte le difficoltà, come la pesante assenza di Castellanos e la doppia esplusione, e invertire un trend che la vedeva sciogliersi, soffrire e subire nell’ultimo quarto d’ora delle gare. In Repubblica Ceca, la squadra biancoceleste trova il gol numero 19 dopo il 75’ e addirittura l’ottava dopo il 90’. Un dato emblematico di una squadra che ha acquisito convinzione nei propri mezzi, crede in quello che fa e non molla mai.