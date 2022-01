Chi si aspettava chee gigante demolisse laè cascato male. Chi si aspettava che i Campioni d'Italia, dopo l'affaire Demarco dell'andata, con il gol di Felipe Anderson e le proteste feroci e le aggressioni caravaggesche ed impunite nerazzurre, sotterrassero la Lazio sotto nugoli di gol e rabbia, beh, pazienza. Sarà per l'anno prossimo.: contro l'Inter, in 90 e più minuti complessi e duri e fisici, la Lazio di Sarri intanto sbaglia pochissimo., black-out, difficoltà di apprendimento e assimilazione,Forse il più grave non lo paga:non scappa a dovere su Lautaro che segna, ma in fuorigioco millimetrico ravvisato dal VAR. Per il resto la squadra di Sarri, controfino alla fine ci prova, rimane, si dimostra gagliarda e concentrata. E di questi tempi è molto, tanto, davvero,Lo voglio spiegare: in una partita avara di emozioni e, contro una squadra che gioca un calcio importante, con protagonisti di livello superiore rispetto al nostro,Coraggiosa, come la voleva Sarri. Dura, spigolosa, indigeribile per l'Inter che voleva divorarla. E all'ultimo, negli ultimi assalti, perfino quasi indigesta e velenosa.Se l'avete alzata, forse dovreste rivedere il vostro approccio al calcio, o mollare la valeriana.- Lo abbiamo capitoche trasmettevano in tv anni fa, un clangore infinito di muscoli, tiranti, impatti. Una specie di opera d'arte connessa e vivente,, che comunque la palla deliziosa e potenzialmente decisiva la mette. Un altro che ha fattoabbiamo capito cheSarri lo mette sempre. Si tratta di un ragazzo fisico, con buona tecnica, intelligente, di equilibrio: contro l'Inter ci sta preferirlo. MCerto, parleremmo di altro se i suoi calci d'angoli sul finale avessero avuto effetto diverso. Il calcio è così,Per me ci riuscirà, se ne avrà voglia.Come sempre plauso ad(la sintonia con Cataldi che sa come cercarlo cresce), che oltre a immettere colossali dosi di sudore sul campo, irrorando generosamente le zolle di San Siro,che è potente, forte, una squadra veramente tosta da affrontare,Dall'andata al ritorno,meglio di Luis Alberto: entra bene in campo, fa il suo, peccato che come terzino non sia proprio il suo. Dalla metà campo in su mi fa sempre stravedere per lui quando non si spaventa, si dimentica la provincia e va come un treno.: Stefan Radu ha i suoi acciacchi, i suoi anni, Luiz Felipe magari scappa tardi, ma insieme hanno tenuto botta, si sono aiutati, l'intera Lazio ha difeso bene, con attenzione, con poche sbavature.. Manca la fase offensiva: aMa si diventa così anche con partite come questa, anche giocandosela fino all'ultimo contro una squadra davvero molto più forte.Per il resto abbiamo affrontato l'unica squadra che veramente mi dà sempre l'impressione di essere immensamente superiore alla Lazio. Per caratura, capacità, singoli, collettivo, giocoUna squadra decostruita e ricostruita per lo stesso obiettivo, lo Scudetto. La Lazio negli ultimi 2 anni è scesa di livello, il quarto posto lo nomineremo finché lo consente la matematica ma per incapacità altrui più che per caratura di rosa.vuole il caso che siamo proprio in quel periodo dell'anno in cui si può intervenire sul mercatche cominci a colmare il gap che abbiamo percepito stasera. A farli ballare, senza indice di liquidità,