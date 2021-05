La sconfitta contro ilè totalmente inutile, una passeggiata al Mapei senza grande impegno. La Lazio gioca senza alcuna ambizione, entra male, poi la riprende, riprende la partita, ha le sue occasioni:ne sciupa almeno due senza nemmeno prendere la porta. Ma ci sta, ci può stare: io ho pensato per tutta la partita ad altro. Si trattaLaè decimata, si gioca niente, e si vede: ma è stata? Potrebbe essere l'ultima della vecchia guardia:, che in maniera sciocca regala il rigore al Sassuolo, potrebbe essere vicino ad una scrivania da dirigente., a cui non è arrivata ancora(come ha fatto notare con una leggera polemica la moglie), l'uomo del 26 maggio, ha salutato senza clamore, senza festeggiamenti, senza pubblico.: avrebbe meritato di meglio, ma questa società non ha saputo salutare nemmeno una leggenda come Miro Klose, e stavolta non si poteva fare granché di meglio. Ma la vera questione, la programmazione reale inizia ora:E detto tra noi, è giusto che questa decisione sia arrivata così tardi, dopo la fine della stagione, quando moltissime squadre hanno già cominciato a programmare il mercato per la prossima stagione sapendo chi avranno in panchina?Questi 3 giorni di attesa per un rinnovo scandalosamente rimandato sono un insulto a 5 anni importanti. Se si voleva cambiare, bisognava farlo per tempo,.con tutto il rispetto che questo mister merita. Invece si fanno sempre le cose alla stessa maniera gretta, poco convincente. Sempre lo stesso modus operandi. Perfino con questo mister così importante. Ah, pensate un po': il tanto vituperato Pioli ha riportato il Milan in Champions. A proposito di persone valide trattate così così.La domanda che mi faccio è semplice: esiste una programmazione, o sempre la stessa pappa trita e ritrita, le solite scommesse, gli acquisti a botta sicura, e la speranzaQuesta stagione della Champions League, la più importante, è partita con u. Priorità sballate, errori di valutazione, due possibili titolari,, gli acquisti più dannatamente costosi di questa stagione. Che hanno reso poco, o nulla. Una delusione, ma sopratutto due errori gravi del direttore sportivo, forse alla sua vera prova di forza. Mancata, fallita: ecco, credo che la parola giusta per il suo calciomercato sia fallimento. E questo fallimento a cascata: il grosso errore alla base ha poi condizionato il resto della stagione, alcune scelte di Inzaghi, alcune emergenze, alcuni disastri. Il finale non conta, ma perché la Lazio non si è giocata fino all'ultimo una Champions League in cui sono entrate squadre fallimentari, parimenti costruite male, progetti tecnici sballati con allenatori in bilico (sto parlando della Juve, per inciso).ci ha portati a questo epilogo amaro, al di sotto delle speranze, al di sotto del dispiegamento di forze e mezzi che meritava. Lain particolare il bosniaco non è stato mai sostituito degnamente, tutti gli acquisti arrivati si sono dimostrati sbagliati. E questo è un altro grande fallimento di Igli Tare:non solo migliore (e ce ne sono) ma nemmeno uguale o di poco inferiore.Ilora dipende dal dialogonon sembra in discussione: francamente, sempre nel nome di quella continuità che forse alla lunga non ha pagato granchè, almeno in questa stagione.ma un giorno il suo operato andrà giudicato in maniera seria, non coi premiucci da 4 soldi degli amici o le marchette di operatori di mercato ammaliati dal fatto di non capire come si muove. Al posto di Inzaghi mi affascina solo Inzaghi:Ovvio, mi piacerebbe- ma il Sarri del Napoli - mi incuriosiscea cui cantavo cori in curva - il mio amico - ma penso che il nome più probabile sia, lo stesso che si è praticamente fatto fuori nell'ultima giornata di campionato, per dire.ma stiamo parlando di mie preferenze personali, probabilmente folli, non fateci caso.Per me, siamo a fine ciclo. E a fine ciclo si prendono decisioni drastiche: senza Inzaghi, serve un nome veramente di peso. E onestamente, se Inzaghi dovesse decidersi a rinnovare, servirà un altro Inzaghi.Ammesso che possa farlo davvero alla Lazio.