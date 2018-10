La maturità della Lazio colpisce ancora. Questa Lazio MILF fa affondareil cui tronfio sorriso non si dispiega mai nel Velodrome livido di rabbia e fischi. E dire che tutto era cominciato nel peggiore e incivile dei modi, con sassi sul pullman della Lazio. Che risponde alla sassaiola con una prestazione di gruppoGarcia mastica amaro,. I solisti del Marsiglia fanno acqua, mentre Caicedo e Immobile sembrano, in acqua, nuotatori sincronizzati.Luis Alberto, da Roma, in televisione forse ha visto altre panchine all'orizzonte. Correa preme, questo Caicedo non può rimanere in panchina. EAllora, parliamone. Almeno in campo era abbastanza presente, centrale nelle trame, non è rimasto a fissarsi l'ombelico. Certo, l'attività non è nucleare, siamo al fuochino appena acceso. Meglio della cenere, questo è certo. Basta? Diciamo che la scena l'ha rubata l'altro serbo,verso un abisso, senza motivo, scavato dalla punizione meravigliosa di Payet. A volte per combattere una magia ne serve un'altra:E, per tornare al tema Garcia,A Roma c'è una speciale legge del karma, che condanna chi esagera dopo i derby vinti, i gol nella stracittadina con esultanze smodate. Lo sa Osvaldo, la cui maglietta provocatoria è finita sotterrata dalla sconfitta.Se continua così, probabilmente avrà molto tempo per riflettere sulla lezione.