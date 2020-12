, e grazie della pazienza, del supporto e delle letture. Molto di voi per me oramai sono voci di famiglia, e aspetto i vostri commenti con impazienza. Detto ciò, la sosta di Natale mi ha dato l'opportunità disuldi gennaio della Lazio. Non ho bisogno di spiegarvi cosa rappresenti per il mondo Lazio, lo dirò per i non laziali:, costringendo i siti di informazione a rincorrere notizie improbabili su esuberi da piazzare con spirito natalizio e nomi piuttosto esotici o triti e ritriti. La Lazio arriva a quedto gennaio con un grosso interrogativo:Purtroppo, temo, il danno è fatto, mi spiego.Il ragionamento sugli impegni europei - la Champions League -Per allargare la rosa e implorare colpi di mercato a rinforzo della stessa. In pochi arrivano a sperare che la Lazio possa passare il turno in Champions League,Quattro, per i visionari o i folli o chi va a letto con cuscino e speranza. Non il ministro.Era una rosa adatta alle 2 competizioni con questo calendario folle e il Covid?Anzi sicuramente: in Champions é andata oltre le più rosee previsioni,Credo che a questo punto il mercato abbia due significati diversi per la Lazio:La Lazio. Per farlo io vedo ancora una spiraglio:La Lazio può ancora dire la sua se comincia seriamente a fare risultati e vittorie consecutive.: effettivamente ci servirebbe e servirebbe alla squadra che la societàCi dovete il colpo Silva, dopotutto (scherzo, dai, nemmeno troppo ma scherzo). Non ci si aspetta qualcosa del genere,La vera domanda allora é: dove intervenire sul mercato per rinforzare la Lazio? Penso che i nodi da sciogliere siano almeno un paio:Il primo mi sembra in uscita: ha avuto un minutaggio ridicolo nelle ultime partite, nonostante prestazioni top. Le voci sono arrivate, subito smentite, ma è una tarantella che conosciamo bene.. Tare ha detto di no, altro indizio direi decisivo.Sarà un reale rinforzo di gennaio? Dal suo ritorno dipendono alcune cose, tra cui un possibile acquisto a sinistra da affiancare a Fares.: la riserva. Non arriverà nessuno a sinistra credo: ci lasceranno appesi alle condizioni cliniche di Lulic, con un certo cinismo.Che so possa prendere a gennaio a buon mercato è veramente complicato.E non sono convinto che si voglia fare ora, con molte condizioni avverse. Sarebbe meglio evitare colpi di genio e limitarci all'onesto compitino di prenderne uno forte: non sono sicuro di poter reggere, con mesi a dire di aspettarlo e poi la sparizione dai radar, nel paradiso degli elefanti degli errori di Tare dimenticati, divenuti soprammobili o statue di sale in quel di Formello. SCopiate e incollate il discorso sopra su Vavro e applicatelo a. Io vedo spiragli anche per lui, ma avrete capito che sono un ottimista. O forse no, un altro Vavro a prendere polvere non riuscirei a reggerlo, come primo pensiero del 2021.