Alla fine: la Lazio approda agli ottavi di Champions League in un girone abbordabile ma insidioso, forse più del dovuto. Questa Lazio strana, in formazione, ancora abbozzata e spesso con evidenti cali di mentalità e distorsioni mentali riesce comunque a passare il turno, riesce a farlo in una notte gelida, contro una squadra ostica e tecnica. I, con tutto quello che si è scritto e detto nelle ultime ore, poteva fare di tutto, pure ritornare al giovedì sera, come succede dall’altra parte del Tevere. E invece no, eIn questo momento, a tirare fuori la Lazio dalle sabbie mobili in cui ha ficcato apposta la testa ci ha pensato sempre lui, Ciro. In una stagione folle, in cui gli si è detto di tutto, in cui tante volte ha meritato critiche, in cui ha perfino rilasciato un’intervista clava, è sempre lui, solo lui che porta sulle spalle la Lazio fino agli ottavi. Lo fa da Ciro Immobile: il primo gol,Semplicemente, come tutti i grandi bomber, lui sa che quel pallone finisce là. Lo sente, come sente la porta, come sente il gol dentro. E questo fa tutta la differenza del mondo in una notte di ghiaccio in cui la Lazio ha provato comunque a metterci riscaldamento e cuore, tiri e idee.come sempre vittima di amnesia totale che non sa più scegliere in maniera giusta se infilarsi gli scarpini o metterseli in testa, e i nuovi. I, finalmente.Bene, ma soprattutto di nuovo benissimo. Il primo solita prova di sostanza, pulizia, solidità e tantissima corsa, il secondo fa quello che Zaccagni e Felipe Anderson sembrano aver dimenticato: sembra sempre pericoloso. E questo fa di lui una specie di garanzia: i compagni sanno che, se la passano da lui, lui creerà i presupposti per andare a fare male., anche quando il Celtic cresce, anche quando si ritrae.Lasciatemi dire due paroline sulla coppia: se mi avessero detto che la stessa coppia di Salerno ci avrebbe portato agli ottavi di finale di Champions non ci avrei creduto.ho già detto tante volte: chi non lo vede giocare e parla per figurine potrà dileggiarlo, ma da anni oramai è un giocatore di livello. Gila non lo abbiamo visto mai, e ora invece ne stiamo facendo una scorpacciata:ma è pulito, elegante perfino nel suo essere tozzo come una Tartaruga Ninja, e sbaglia pochissimo. Anche lui questa notte di qualificazione si ritaglia un po’ di oro addosso.Pare cheabbia ribaltato la squadra, così dice Sarri. In questo momento, il ds si gioca tanto: viene dalla sua prima bozza di campagna acquisti, a gennaio dovrà capire se correggere e come. E a giugno più di qualcuno parla di possibile rivoluzione. Ora, tutto dipenderà da come si metterà la stagione, per ora malino, a parte la Champions, però Fabiani dovrà guardare con cura questa sua creatura, capire come supportare al meglio Sarri. E se, giova dirlo, questa squadra è adatta a Sarri e Sarri è adatto a questa squadra.: loro, comunque, hanno dimostrato per l’ennesima volta che ci tengono a questo toscanaccio mai contento, sempre proiettato alla prossima partita, alla prossima sfida, ai prossimi 90 minuti.Ora bisogna seguire, che non deve avere paura, come dice Lotito, di mettere i nuovi, di tenere fuori nomi eccellenti anche, di alzare la voce.balbettante e disonesto. Disonesto perché non ci ha ancora fatto vedere la Lazio: non quella dello scorso anno, non quella unica e speciale che solo questa specifica squadra, questo speciale gruppo può essere. Disonesto, perché fino ad ora ci ha rubato tempo e rabbia, ed è ora che ci restituisca qualcosa,