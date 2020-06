Non so se, chi di voi ha figli, ha mai pensato che, tra le tante cose da spiegare di questo periodo storico che stiamo vivendo, ci sia l'assenza del calcio, della Lazio per noi, di tutto quello che significa questo sport per migliaia di sostenitori. Parliamoci chiaro: sui libri di storia finiranno altre cose.inciderà, sarà perfino bello. Andrà mediato con i figli, come tutte le cose. Come la paura, la paura che tutti hanno della Lazio.Il calcio d'inizio, per tutti noi, avrà l'effetto di un enorme gong: sarà un po' come ritrovarsi bambini. Sarà tutto una sorpresa, sarà straniante, sarà anche molto diverso. Mio figlio è ancora piccolo, si limita a gridare "gol!" ad ogni azione, come se fosse sempre proiettata verso la rete, come fanno molti telecronisti appena il pallone supera il centrocampo, per cercare l'effetto 'palpitazione'. Ma vedo ogni giorno bambini in cortile che giocano a pallone di 8-10 anni, che si lamentano per un passaggio sbagliato, sperimentano le prime acrobazie linguistiche per evitare parolacce evidenti (il cortile è come una cassa di risonanza, li sentirebbe e li sente la madre e tutto il palazzo).un po' come loro del ritorno della Lazio in campo, come se fosse la prima volta.Credo che, quando racconterò a mio figlio del lockdown, quando sarà in grado di leggerlo in maniera diversa rispetto ad un bambino di due anni, ometterò due o tre cosine.: dai litigi assurdi su ripresa, quarantena, virologi Lotito, farò finta che non ci sia stato un enorme ballo del potere dietro questa ripresa, sui diritti tv, sugli articoli di giornale confezionati con cura certosina, in serie. Non sono solo i bambini ad avere paura, sapete?Farò finta che no, non è vero che la Lazio, un po', vi fa paura. La paura è un sentimento che un bambino può capire benissimo: sospetto che molti, in questa Serie A, sappiano benissimo di cosa parlo, guardando la classifica.: perfino qualche tifoso della Lazio preferirebbe la Roma decaduta al tricolore. Non gli dirò, per pietà di questo mondo malevolo, che il calcio è così: un gioco bellissimo, a cui tutti attaccano le proprie frustrazioni e paure addosso. Soprattutto paure. Meglio non guardarla troppo, questa classifica,andate al mare. Ci penserete poi, come spiegare ai figli questa improvvisa voglia delle spiagge di Anzio o di Ostia.