, non era dovuta, era solo timidamente auspicata. Dopo un anno senza abbonamenti, di sacrifici veri e propri per chi voleva seguire la Lazio, di voglia di esserci a scontrarsi sempre con il portafogli, le bollette, le spese, arriva la risposta. In un’estate complicata da megafoni giallorossi e Colossei quadrati,. Una risposta di cuore. Una risposta di quelle forti, battenti, eppure semplici da capire e da apprezzare.il primo anno di Sarri è complesso, arriva qualche figuraccia di troppo, tanti i gol presi, il bel gioco si vede a sprazzo, specialmente nel finale. Si vede la voglia della squadra di iniziare un nuovo ciclo.E Lotito in prima persona ha abbracciato, forse perfino fisicamente, il progetto Sarri. Ha investito il suo tempo e la sua voglia, i suoi contatti e i suoi innumerevoli cellulari per regalare a Sarri tanti giocatori, un nuovo spogliatoio, un nuovo progetto.Si registra qualche lieve ritardo solo sui portieri, ma Maximiano arriva quasi subito, e Provedel chiude il cerchio e regala stabilità. Il mercato è importante dal punto di vista numerico, copre le falle, aumenta l’entusiasmo.A quel punto,, che senza dubbio segna uno iato., in termini di entusiasmo della piazza giallorossa. Wjinaldum completa un quadro(l’aereo privato dei Friedkin ripetuto all’infinito, simbolo del loro strapotere celeste), leggero rivolgimento di stomaco del nuovo centrocampista di Mourinho. Per quanto, in maniera lodevole,. Parte, sotto questi foschi auspici, la campagna abbonamenti.Pur in un periodo economico particolare, con tutta la cronistoria detta, con il loro numero di certo - e perfino fieramente - inferiore, la risposta dei tifosi è attiva.perfino Lotito è un problema di pochi, perfino Lotito - che ha passato la primavera-estate a punzecchiare i tifosi biancocelesti -E i tifosi rispondono, inanellando uno dei migliori risultati da Longo in poi, spingendo sull’acceleratore della passione pura.. Perfino Lotito lo ha ammesso, ha capito la risposta al suo impegno personale, alla sua personale stretta di mano con Sarri. La stretta che non è più tra due uomini, ma tra più di 23mila. Questo è un patto: non sui radar degli aerei o sulle ossessioni estive, non sui comunicati e nemmeno sui super colpi. Questo è un patto per un nuovo ciclo, un nuovo gruppo, una maglia numero 13 e una promessa di