. Non era decisiva, ma l'epilogo di questa stagione è stato. Con la vittoria dellale speranze Lazio di andare in Champions League erano diventate quasi un miraggio, e già prima erano flebili. Ma su questo gruppo dopo un primo tempo a basso ritmo ma discreto tecnicamente è calata una notte psicologica. E aggiunto: belle le parole di Tare nel prepartita sui derby da vincere, l'atteggiamento, la mentalità.Forse sonoSe il fallimento della Roma e di Fonseca è certificato da Manchester e da Mourinho,. E tutto parte, scende su un gruppo che forse ha già dato il meglio, e capita tra capo e collo su un mister che forse aspetta una chiamata, ma non di Lotito per il rinnovo.Dellami restano in testa dettagli. Chiaro, come dice Inzaghi la Roma fa 2 tiri e 2 gol. Ma l'atteggiamento. Le facce. Gli interventi sciapi, i duelli persi. Acerbi che si fa male, decide di non uscireche si fa parare un tiro da un metro,che prova un pallonetto.titolare, che nella sua migliore partita. Ma in fuorigioco, praticamente la fotografia della sua esperienza a Roma,Immagini, frammenti: la Roma che entra con molta più voglia,che con i cambi ingarbuglia di nuovo tutto, non ci si capisce più niente,che fa un casino (altro acquisto di cui si parla troppo poco, forse il vero fallimento di Tare). La Roma raddoppia, la Lazio si inabissa nel suo fatale epilogo eL'unica cosa che non bisogna permettersi a Roma: dare speranza, sorrisi, esultanze agli altri quando non ne avrebbero alcun motivo. La maglia celebrativa, le foto, quello che i nostri giocatori non capiranno mai è che ora ci toccherà discutere con persone totalmente fuori dalla realtà, disconnesse dalla loro stessa stagione. Persone che hanno esultato per Mourinho, che si credono ingiustamente abbattuti, che non sanno mai dire una parola che sia giusta sul calcio eppure ne parlano di continuo. Per parlarci - che già è un grosso aiuto da parte nostra - dovremo entrare nella loro realtà parallela, in cui si sentono in diritto di parlare quando finiranno in Conference League, hanno sancito l'ennesimo fallimento tecnico eppure parleranno: eh, se non avessimo avuto gli infortuni, l'Europa League, eh la mezz'ora di Manchester (sì, lo pensano davvero, di aver avuto una minima chance), eh Dzeko che campione (discusso fino a ieri, criticato ferocemente il loro terzo attaccante più prolifico di sempre, ora santificato), eh se avessimo scoperto prima Darboe, eh Ibanez fortissimo - ieri stava impiccando di nuovo la partita - eh le geometrie di Villar (panchinaro di un Primavera), e potrei continuare all'infinito.Non era una gara decisiva: la Lazio il treno Championsperdendo di gran lungalo scontro diretto, non giocando a. La Lazio ha perso la Champions, scollato dalla necessità di celebrare ed onorare una stagione. Forse l'ultimo saluto a questo gruppo, che ha avuto anima, coraggio, grande classe, gioco splendido, ma anche paurose fragilità. Forse questo match è decisivo nella testa di alcuni: un clic che fotografa senatori a fine carriera, un mister sempre troppo corretto e pulito in conferenza stampa n, acquisti sbagliati e caratteri sciapi. Era la nostra occasione, questa stagione: la Lazio ha giocato una buona Champions per le sue possibilitàE fa male, veramente male dircelo dopo un derby perso:E forse ora ha abdicato.