Sta arrivando , la Lazio batte forte sui tamburi dell'altissima classifica. E ancora una volta chi si illudeva che lo stop contro il Verona avesse demoralizzato la Lazio, ne avesse fiaccato la forza e la fede, ha sbagliato di brutto. La forza di questa squadra inizia proprio quando non arrivano più le gambe, la testa si annebbia, le idee finiscono. Perché riesce a tirare fuori qualcosa di incredibile da profondità nascoste, a -1 dalla Juventus cosa si prova? I tamburi della Lazio battono forte, li sentite? La Lazio sta arrivando.



NOTA BENE - In questo articolo non si parlerà di arbitro. La classe arbitrale in toto sta vivendo un momento di forte messa in discussione, ci pensino altri a buttare benzina sul fuoco. Il rigore ci poteva stare? Sì. Il VAR poteva richiamarlo? L’arbitro era in pieno controllo, non era impallato, era sicuro. Ha visto male? Probabilmente sì, anche se ha ritenuto che Cornelius spostasse Acerbi con una spinta prima della trattenuta. Punto, e così farò anche per episodi a sfavore.



LA STANCHEZZA E LA COPERTA CORTA - Questa Lazio si adatta, sa soffrire, sa trovare qualcosa che gli altri hanno perso. Questa squadra ha una qualche magia quest'anno, uno spirito diverso e originale, l'anima, è questa l'anima? La partita si può allungare quanto il Festival di Sanremo, ma la Lazio la vince, nonostante un Parma duro, fisico, forte e molto ben messo in campo. La firma di Caicedo, uno dei simboli operai e umili di questa squadra, un titolare riserva che aiuta, lavora sodo ed è un esempio. E, quando Immobile non riesce quasi a respirare per la fatica, fa un gol pesantissimo, che avvicina la testa della classifica così tanto, a così breve distanza da uno scontro diretto di capitale importanza. E i tamburi, i tamburi della Lazio battono forte. La Lazio sta arrivando.



LUIS ALBERTO NON CONOSCE NOIA - Ci si può stancare della bellezza di questo Luis Alberto? Io credo che sia una sete, questi tocchi, questi tacchi, questa mentalità: Luis Alberto ha dimensioni mondiali, è un gigante di questa Serie A. Si è innalzato sopra tutti, sta trascinando la Lazio sulle sue spalle di spagnolo fragile, che con i piedi fa tornare il calcio ad una dimensione di cortile, di muro contro muro, di tedesca. È lui, quello lì: quel bambino più forte di tutti, quello che tutti segretamente invidiano e apertamente ammirano, quello che tutti desiderano al loro fianco, in campo. Il prezzo del biglietto per lui non basta? Ha un costo che sia semplicemente calcolabile quel colpo di tacco, quei 3-4 tocchi in un secondo, la giocata sul gol di Caicedo? Ha un prezzo tutta questa bellezza? E lo sentite questo suono, li sentite i tamburi della Lazio nelle vostre orecchie.



MA COME FA ACERBI? - Ma la Lazio non è solo Luis Alberto, è Jony che sta imparando a fare il quinto e non ha nulla da imparare sul suo sinistro delicato, è Lazzari che corre come un dannato e la sapienza di Leiva e quel tizio lì dietro, Acerbi, quello che gioca sempre, quello che non molla niente, sempre concentrato, sempre tosto. Se con Luis Alberto vorresti giocato, con l'ex Sassuolo vorresti vivere. Se Luis Alberto suona il violino, Acerbi batte forte sui tamburi.



PARTITA DOPO PARTITA - Questa Lazio sta costruendo una nuova Leicester: sta continuando a segnare, vincere, anche partite davvero toste, davvero dure. Quelle che sono veramente complicate, quelle che di solito non finiscono con i 3 punti in tasca nella storia della Lazio. Ma questa Lazio è fuori dal tempo: la corsa senza senso continua. E i tamburi di Inzaghi continuano abbattere, nelle orecchie di Inter e Juventus. La Lazio sta arrivando, è già qui.