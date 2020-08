Almeno nel calcio, non seppelliteci tutti dietro questo stantio perbenismo che non è educazione, questo ecumenismo d'accatto che non è reale, è di plastica. Almeno nel calcio. I buoni sentimenti tarocchi lasciateli e lasciamoli nei soliti salotti buoni, nel “volemose bene tifiamo le italiane” di chi deve speculare sugli ascolti. Noi no.Da giornalista ravvisoA Roma, bonariamente, la chiamiamoche, novello Tutankhamon, profetizza un futuro senza ori o onori per chi abbandona la nave Lazio., ve lo ricordate, quello del rigore nella sfida Champions contro la sua futura squadra (che delizia, Ausilio, che signore ad annunciarlo pochi giorni prima della gara),. Chissà quanto deve essere stata poco confortevole, la visione dei sevillisti intenti ad alzare la Coppa.Da giornalista, ravviso che l'unico squadra che continua a vincere qualcosa in Italia oltre alla bianconera rimane la Lazio (se vogliamo aggiungiamo ilquest'anno, e lacon il suo bonsai internazionale e la cessione a Friedkin, meglio di una semifinale di Champions)., stanno per, tessono favole incredibili e bomber pazzeschi solcano i cieli delle loro cavalcate leggendarie.. Vedere, il maniaco della vittoria, il ringhioso cane dell'Ade bianconero, che all'Inter si innesta e spacca, discute, litiga, lascia fuori Eriksen.Certo, in subordine meglio vedere perdere la Roma, ma il nostro ha tutto per essere un allenatore giallorosso, un giorno.E di fronte a tanta bellezza, perché non comunicarla mediante celestiale presa in giro, boutade, goliardata.. Ma meno male: il calcio a cui vorreste elevarci è brillantinato ma falso, spietato e retto solo dalle logiche delle vostre interviste, delle vostre pacche sulle spalle,, e fa pure l'offeso.Francamente, i tifosi della Lazio lo sanno da anni,. Non si rassegnano a mollarlo, a lasciare nel cassetto una maglia, una sciarpa, un ricordo e un legame antico come le montagne. Io, e stavolta dico da tifoso,E non lo farò perché credo che l’avversario nello sport competitivo sia fortemente legato alla vera passione che anima chi gioca e chi guarda: quella di vincere. E se tu vinci, l’altro perde.se non un'unica fratellanza dalla nascita o quasi, non conosce nuove squadre da tifare se non la propria, da sempre.Se non vi convinco, parlate coi vostri nonni, coi vostri anziani, se non ci piace quello che dico andate alle radici reali di questo sport.E se guardiamo le vostre tv, e le vostre interviste, il motivo è presto detto: ci servite, ci servono per meglio punzecchiare, ironizzare, mettere il carico sull'altrui dolore.. E se questo vi sembra osceno, disonesto, di cattivo gusto, forse semplicemente volete un altro sport, dove si battono le mani a comando, si prendono gli aperitivi prepartita e si balla al ritmo di discoteca nell'intervallo.P.s. il bello del calcio è che questo editoriale potrà essere utilizzato contro di me in futuro, come successo con quello di Silva, e così all'infinito. Questo è il bello, il resto è per “gli sportivi”.