per una partita: dopo la scorpacciata di gol contro il Milan, la squadra di Sarri contro la Fiorentina si illude sia tutto facile. Si dimentica come ne ha fatti 4: martellando il Milan con continuità e ossessione. Contro la Viola, niente di tutto questo: gol fatto, sembra tutto facile, ma la Fiorentina non collabora, non si scioglie nella fredda serata romana. Anzi si compatta,Sicuramente è un caso, ci mancherebbe, ma nel giorno in cui registriamo, la Lazio si arena un pochetto. Nella notte in cui può acchiappare il secondo posto si fa mettere sotto alla Sarri. Italiano predica un calcio simile, e al netto di un gap importante tra le due squadre, sia a livello di punti, sia di individualità, la Fiorentina esce allo scoperto con forza, prende in mano la partita. e la Lazio si accontenta di controllare senza grossa aggressività.aspettando tempi migliori. Per inciso, chi vede la Lazio sa che il momento peggiore è sempre il ritorno in campo dopo i 45’ e i 15 di riposo.Mi piace sognare che l’equilibrio dello spogliatoio, quel microcosmo limpido, perfettamente bilanciato, in qualche modo si rompa perché nei corridoio incontrano qualcuno di sconosciuto, o magari qualche influsso di Saturno dentro Giove turba le poveri menti della squadra. A quel punto, spezzati a livello di gruppo, come se fosse stato fatto un nuovo acquisto,, i nostri sono tornati in campo e hanno preso il solito gol abbastanza fortuito. E poi si fa complessa, perché- Doveva farsi pochi minuti, alla fine entra al 70’ Ciro Immobile, uno degli altri motivi per cui non ci serve nessuno. Alla fine ci pensa lui. Stavolta sbaglia un paio di palle anche discrete, ma è innegabile che col suo rientro la Lazio fa meglio, si vede che le cose tornano oliate.dà nuova linfa e sostanza,altrimenti forse il forcing Lazio avrebbe portato a risultati migliori.ragazzi miei, e al netto delle nostre turbe psicologiche di fronte agli orrori indicibili e senza nome che possono arrivare dal calciomercato, queste figure losche di lovecraftiana memoria,Bastano 40’ di coraggio regalati, e la Fiorentina quasi si convince di poterla vincere, e quindi giustamente allo scadere prende una traversa che ancora trema.. Bisogna sempre alzare la voglia, l’asticella, la tensione, i giri del motore. Altrimenti il rischio di finire male è alto. Dovrebbe impararlo la Lazio squadra, dovrebbe impararlo la Lazio società. E basta con i buoni propositi faunistici e la preservazione dello spogliatoio a rischio contaminazione esterna: sono scuse vecchie, già sentite.