Vai, parla ancora del fallo di, in tv, sui social., tutti quelli che non sanno nemmeno godersi una partita bellissima. Parleranno di un fallo o meno di Leiva, come noi avremmo potuto parlare dei 3 cm oltre di Lazzari, degli episodi di Napoli, di tutto quello che abbiamo visto.Anche stavolta lo farò. Non è questo il calcio, queste beghe da moviola lasciatele a quell'ex giocatore del Milan che ora pontifica in tv, che di bellezza del pallone non ha mai saputo molto,rapido, forte, veloce, molto tecnico. Il Milan forse meritava addirittura il pareggio, ma il secondo gol lo fa la Lazio: Lazzari va in fuorigioco per le scarpe forse leggermente più lunghe del dovuto. La ripresa potete se volete focalizzarla su quell'episodio, sulla scelta di Orsato di non dare un fallo visto da vicino, rivisto al rallentatore. Il fallo c'era, ma la Lazio nella ripresa dilaga:. Lo dice anche Pioli: quel di più che doveva fare il Milan, lo fa la Lazio, benissimo. Aggiungo una cosa che non può dire lui: il Milan è crollato verticalmente nel secondo tempo. Dal punto di vista mentale forse, ma sicuramente da quello fisico.. E detto tra noi, chiunque abbia vissuto la Lazio negli ultimi 15 anni sa come vanno le squadre di Pioli. Così. E sa come vanno quelle di Inzaghi. Nella sua tana, in ripartenza, la Lazio non fa prigionieri.Difficile trovare i migliori di una partita bellissima:ha trovato tracce impossibili,ha ingaggiato un duello maestoso con Kessié (nel finale fa un numero incredibile),sarà al centro delle polemiche ma è stata diga, compagno, leader, amante della difesa. Dietro bene - finalmente - anche l'ex(molto criticato - forse troppo - dopo l'ultima partita del tutto sbagliata), ma davanti.fa una partita monumentale, pazzesca, non solo per i due gol, tutti e due bellissimi, ma per il grandioso concerto di strappi, dribbling, fraseggi.. Al Tucu chiedevamo i gol: ecce Tucu. Al Tucu chiedevamo i numeri: ecce Tucu. Al Tucu chiedevamo di essere decisivo: eccolo, il Tucu. La vittoria è stata netta, schiacciante, perché il Tucu è stato spesso evanescente, io l'ho spesso criticato.Un capitolo a parte lo merita il ritorno di Inzaghi: la sua carica, il suo carisma, la sua anima che arriva alla squadra.: anche io ho notato una certa persistenza su un episodio che il miglior arbitro italiano ha valutato 2 volte. Sicuramente può aver sbagliato,ha commentato per 20 minuti un episodio soltanto, giudicandolo chiave. Quando, va detto, la Lazio era in vantaggio, aveva già segnato un secondo gol annullato per un millimetro, e aveva le verdi praterie di Dio in cui correre.Condivido tutto quello che dice Inzaghi, e credo che tutta la Lazio sia anima e corpo solo con i suoi ragazzi. Condivido tutto quello che dice, al ritorno dal Covid, dopo una lunga e sofferta assenza. ILa Lazio ha gamba, ha tecnica, ha forza, ha un allenatore talentuoso e un gruppo serio. Ma soprattutto ha un'anima forte. Ma soprattutto rende i suoi tifosi orgogliosi.. Ci rende orgogliosi, ancora, ancora, ancora. E, dettaglio non trascurabile. Ci fa veramente godere. E ora, parliamo pure del fallo di Leiva, vi prego.