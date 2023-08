Potremmo parlarvi di un minuto di follia, dei nuovi arrivati troppo tardi e di fatto ancora in rodaggio, del caldo di Lecce, dei rimbalzi del pallone o delle percentuali statistiche risibili che ci ha confidato quell’amico nostro.perché passa da una buona gestione ad un secondo tempo rinunciatario, stanco, impressionante per mollezza, rinuncia, folle arrendevolezza.La solita testa, i soliti schemi, le solite fregnacce che ci fanno perdere una partita messa bene. La Lazio sembra indietro, senza Milinkovic. Ma non è tanto il serbo che manca, ma tutto il resto che latita ancora.E dire che la Lazio l’aveva messa bene, e l’aveva messa bene pur non facendo un ottimo possesso, pur non riuscendo ad essere sempre pericolosa e divertente come l’anno scorso.ci pensa il solito asse Luis Alberto Ciro Immobile a mettere la partita per il verso giusto. Il problema è che questo, in una partita di calcio, non basta.Un po’ come il secondo tempo della Lazio. Una roba da carta straccia.Poi comincia a perdere fiato, lucidità, il Lecce ruggisce, Sarri prova i cambi. Devo dire: Isaksen due fiammate discrete, poi non la prende più. E non è il solo.dove invece Marusic aveva messo discreti argini. Il problema probabilmente è stato, che non è stato in grado di garantire una diga, di intercettare palloni, di aiutare la squadra. Tanto non ha funzionato Vecino,. Un tema importante, da considerare: la mezzala di riserva serve eccome, e di brutto. E in questi ultimi giorni di mercato sarebbe meglio prenderla buona, sennò i galloni di ds di Fabiani rischiano di essere già un po’ lisi.Ok, Vecino l’avete capito. Poi certo, la prima volta che la Lazio tira fuori la testa nel secondo tempo prende il palo con Immobile, che si fa miracolare da Falcone. Ok, l’avete capito: a volte le partite vanno così, ma il Lecce la riprende perché,E ne fa due. La Lazio aveva un’altra punta in panca, e la lascia là fino a frittata fatta, con Immobile che dal 75’ sembrava davvero cotto. Il manuale su come mangiarsi una partita vinta si snoda in tutta la sua coerenza: la Lazio si abbassa, in queste situazioni Patric non è Casale, Pellegrini è ancora molto fumino, sciocchino e poco difensivo (c’era bisogno di farlo entrare?), ma al netto di questo il Lecce non la vince per quel rimpallo che premia il solito Di Francesco (lo stesso pallone che invece aveva bannato Immobile dal raddoppio).Mentre dall’altra parte un po’ la stanchezza, un po’ la sensazione di averla vinta, un po’ un impatto così così di chi è entrato ha creato un’amalgama mortifera.Pedro forse è entrato troppo tardi (sua però la palla buona per Immobile) in generale però l’idea di poterla gestire come fatto nel primo tempo, a furia di tocchetti, è stata folle. Le il secondo tempo da gestione è diventato macelleria, da macelleria 3 punti per il Lecce. La Serie A, ai nuovi, alla Lazio senza Milinkovic, ricorda subito una lezione primaria che sembra scontata:. Con una postilla: quando si esce dal match, rientrarci diventa difficile, perfino contro un Lecce spuntato. Ok, il blackout. Ok, le forze andate via. Ok, però la Lazio deve uscire da queste robe giocando bene a calcio.Dalla rapidità di apprendimento, dagli ultimi giorni di calciomercato. La Lazio sembra indietro, senza Milinkovic. Ma non è tanto il serbo che manca, ma tutto il resto che latita ancora. Soprattutto la mentalità vincente, pure quella è partita per l'Arabia?