, con laper 1 ora di gioco, ma non si puòAnzi, l'assunto da cui parto è piuttosto semplice: la Lazio prende a pallonate il Milan per 60 minuti buoni, senza mai fargli toccar palla, giocando un gran calcio e recuperando due gol. Non commento i due rigori (c'era più quello del Milan che quello della Lazio, per me). Un bel gioco, possesso palla di qualità.: un gol preso su angolo per colpa Marusic (per il resto buona partita, ma chissà cosa faremmo con un esterno vero a sinistra) che decide di non marcare e un altro subito all'ultimo secondo, con Muriqi che salta a vuoto e un(come Milinkovic) che perde la marcatura. E qui entriamo sui singoli e i singoli dettagli, che hanno deciso questo emozionante e appassionante Milan-Lazio. In cui la squadra di Inzaghi é stata superiore ai primi in classifica per intensità e qualità, ma si é persa nei dettagli decisivi, e nelle scelte. E nel finale è stata presa in infilata due volte prima del gol.Mi spiace parlare di. Contro il Napoli l'aveva praticamente vinta lui, stavolta pche conosce benissimo e credo stimi. Uno su tutti: per me mettere Muriqi quando Correa ha dato forfait il risultato é stato orrendo. Orrendo, come la partita del kosovaro.Sarebbe tutto abbastanza emendabile, perfino si potrebbe perdonare (gioca poco, non è in forma, ma lotta), se non fosse stato veramente imbarazzante pensando al prezzo del suo cartellino. Sapete quella sensazione di non sapere dove guardare, fissare un punto e sperare che faccia qualcosa di meglio, che giustifichi i 20 milioni spesi?Non é riuscito mai a togliermi dall'imbarazzo.preferirlo auna chiara dichiarazione d'intenti della società in vista del prossimo mercato. Ma a volte bisognerebbe dire di no.Il secondo errore? Mi verrebbe da dire avere pochi cambi, ma non voglio pensarci, anzi dovrei:. Punto. Ad ogni modo,si è depotenziata. Il nostro secondo errore. Eha fatto il resto. Sui titolari mancanti al Milan, sottolineo solo che alla Lazio ne mancavano 3 puliti di cui almeno 2 fondamentali (Acerbi, Leiva, Fares) e Correa é dovuto uscire quasi subito. Che fa 4.. Forse l'unico pareggio è stato quello tra gli indisponibili: l'altro che contava come risultato non è arrivato per i cambi sbagliati, due gol subiti da polli veri e un po' di dettagli mandati a monte.Voglio dire: il Milan é una grande squadra, come Pioli sa forgiarle.ma la Lazio la perde anche perché sta semplicemente provando a fare due cose:, e gestire Caicedo, che a gennaio a quanto pare verrà ceduto. Non capisco altrimenti la scelta: con il migliore dodicesimo d'Italia in grandissima forma, e ci si riduce a mettere dentro una specie di sottomarca da minimarket. Anzi la capisco:Non amo la parola "caso", ma é evidente che é da braccino corto o poca spina dorsaleUn grande Milan era stato ripreso, addomesticato, chiuso.. La perde Inzaghi per questi piccoli messaggi sbagliati. Pioli mette dentro ragazzini offensivi, lui difensori. That's all folks. Oetc etc. Io non mi faccio abbattere da una partita disastrosa, so aspettarlo.Doveva essere utile sin da subito, e con tutte le giustificazioni che posso inventarmi questo è già un fallimento.Non è solo quello il problema, in una partita giocata bene. Il doppio cambio di Inzaghiha abbassato male la squadra, è stato un messaggio, ma qualcosa già si era messo male a destra, sugli out non c'erano cambi, e soprattutto un giocattolo che sembrava perfetto é statoCome l'ingresso di Cataldi per il giallo di Escalante (che aveva fatto un primo tempo in grande crescita): e basta con 'sta mania di togliere SEMPRE tutti quelli che hanno preso il giallo. Fidarsi un po', non sarebbe meglio? Voglio dire, tutti dettagli: il problema è aver preso due gol su angolo. Questa squadra - che segna meno, va detto, e non è di certo colpa di un incredibile Immobile - ha grossi problemi in difesa. Molti allenatori mi conforteranno in questo:. Poi può entrarci il caso a volte, gli schemi avversari. Ma questa volta è stata per due volte colpa della difesa.- Contro i primi in classifica, i dettagli potevano fare la differenza, e laMa ora ha due possibilità importanti: Tare può correggere i suoi errori, se ne ha il coraggio (),. La strada é questa, quella vista contro il: serve solo coraggio di scelte decisive, e cura maniacale dei dettagli, da parte di mister e società. Alla squadra, una delle migliori Lazio stagionali che ha chi ha saputo riprendere due gol al Milan con fierezza e battere il Napoli, che cosa gli si può dire?di buon Natale (e di maggior supporto. Con l'ulteriore augurio di un vero colpo a gennaio, un regalo di Natale posticipato. Un regalo che Inzaghi e squadra meritano. Che meritiamo tutti.