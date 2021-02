Una chiave di lettura, non l'unica: la difesa ha fatto una partita da piangere, quelli che ha preso lui, in particolare Musacchio, si sono macchiati di errori marchiani, ingenui, dilettanteschi. Tutto vero, ma vi fermo subito:Sapevamo che sarebbe stato difficile, sapevamo che la società ha(non rinnego: sta facendo benino, ma non per questo altissimo livello, non basta, e si sapeva), gli acquisti panchinari eSapevamo tutti che con il Bayern nella norma ci stanno 3 gol di scarto., con qualche giocatore rimediato e una panchina minuscola. Sappiamo che l'orgoglio non basta.Ma sappiamo anche che tutto questo è un plus, è un regalo. Che questa società in tutta la sua storia è arrivata fino a qui 2 volte. E ogni minuto oltre il girone è un regalo di questo gruppo,Inzaghi aveva chiesto, ha avuto in cambio una Lazio contratta, tesa, che dopo 8' si incarta da sola la partita o "si spara sui piedi da sola", per dirla alla Reina (che parla da leader vero). Potremmo aprire un grande discorso sull'approccio sbagliato, sulle sensazioni sbagliate, potremmo parlare di inesperienza a certi livelli, un gap mentale da colmare, un normale processo di crescitaMa attenzione, una partita per molti versi orrida, con tanti errori individuali e tecnici. Sarebbe ingeneroso e folle, ora, mettersiNon cancella l'odore del sudore, della fatica, dello sforzo. Una partita che puzza di altro non deve farci dimenticare non solo il percorso (che già basterebbe). Il Bayern era troppo per noi? Ovvio. Potevamo fare meglio? Ovviamente sì. Questo non ci autorizza alla caccia all'uomo, non ci deve far deprimere tutto,Posto che dovrebbe essere strappato il tesserino da difensore a quello che la passa all'attaccante avversario, specialmente se si chiama Lewandowski,Posto che il problema è sempre di chi ce lo mette, di chi ce lo ha portato, ora concentriamoci su altro. Il difensore è sempre stato un problema, lo sarà sempre finché non arriverà un giocatore di livello vero. Il resto sono giocatori più o meno volenterosi,Equilibrio, testa, un giusto discernimento su colpe originali (quelle della società) e normalità del calcio: se si ha la serata storta contro il Bayern, te ne fa 4, è il calcio, amen. Serve lo scatto di maturità alla squadra e all'ambiente.Posto che in molti hanno fatto una partita da 4, nessuno ora deve mettersi a fare la conta dei colpevoli.Certo, salvo Lazzari - che dalla Spal ha fatto male a Davies, gli ha "sverniciato la fiancata", come leggevo sui social - il gol di Correa.Il resto sarà campionato, perché questi non siano gli ultimi 90 minuti. Il resto sarà l'obiettivo reale, concreto di riconfermarsi. Il resto sarà l'ennesima cavalcata, l'ennesima richiesta di miracolo, di magia, di forza a questo gruppo che ha tutto per ritornare qui, a questa musichetta, a questa atmosfera. Con la smisurata preghiera di vivere la prossima Champions allo stadio, tutti insieme, forse il rimpianto più grande nella notte storta di Lazio-Bayern Monaco.