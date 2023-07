Sembra quasi un sommergibile, Claudio, immerso fino al collo nei fischi, nelle critiche, nei “caccia li sordi”. E poi riemerge, e silura un colpo di. Dopo Castellanos (che da Auronzo già apprezzano) un altro missile:dell’Eintracht, con buona pace dei Ricci, dei Torreira, e di tutti i nomi usciti sui giornali. Il sommergibile Lotito è riemerso. Dorme 3 ore a notte, il resto del tempo fa interviste,Dobbiamo dircelo: la maggior parte dei tifosi della Lazio non può essere soddisfatta della crassa supponenza di Lotito in questo calciomercato, di questa attesa lunga, di questo profluvio di interviste in cui si sbeffeggia il, si dà del vecchio costoso a Berardi, si parla continuamente, continuamente, alla fine sempre e solo di Claudio Lotito.. Solo che qua gli unici da eleggere sarebbero gli acquisti, e queste elezioni, per ora, sono state un lento e costante stillicidio di dichiarazioni pompeiane e volutamente provocatorie.sì al Taty e probabilmente a Sow (ma occhio alle controfinte di Sarri).In questo gioco di specchi, rimandi, lunghissime interviste e fiumane di ore di sonno interrotte, Sarri che fa? Il nostro se ne sta ad Auronzo, sui suoi amati campi.. Il ritiro in fondo è servito solo ai soliti, e a molti che non sappiamo manco se li rivedremo più (Fares, per dire). Un immenso calderone di vecchie glorie, quelli del secondo posto. Qualcuno pure un po’ in tensione, un po’ tanto: Immobile insidiato da folli offerte milionarie, Luis Alberto che un po’ gli rode (ma è l’estate, lo sappiamo che gli fa questo strano effetto), i tifosi che inneggiano agli acquisti mancati e non fanno parlare Lotito (che insomma, per una volta, il nostro ci concederà un po’ di silenzio).finte, controfinte, passetti in avanti, 5 passi indietro. Questa l’estate del toscano, mentre il suo portavoce di mercato prova a ricordare a Lotito di non tirare la corda. Tra moglie e Lotito non mettere dito: tanto alla fine ha ragione sempre lui.Ora ci si chiede, in questa estate di climate change e di venti d’Oriente (20 milioni al minuto) chi potrà accendere l’entusiasmo della piazza. Posto che Castellanos potrebbe essere divertente, e Sow maledettamente utile, servirebbe il colpo alla, inorgoglire i tifosi. La Lazio ha preso XXX e voi no. L’unico già uscito potrebbe essere proprio nonno Berardi (si scherza, ma le parole di Lotito quello lasciano intendere). Un giocatore dai tanti gol, assist, una certezza, di primo livello. Se non lui, qualcun altro che sia in grado di farci dimenticare le 3 ore a notte, il sommergibile che si inabissa in Molise e riemerge ad Auronzo con due missili, e la scherma di Sarri. Un nome vero, bello, da rigirarsi nella testa, con la maglia della Lazio addosso.