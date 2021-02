(giustamente incensato da tutti), se questa Lazio avesse quel difensore che abbiamo implorato..., la delusione è tanta, normale, ci sta. Ma bisogna fare entrare una nota di realismo: non abbiamo. Che vince una gara con grande consapevolezza, con capacità di leggere gli episodi chiave (rigore + rimpallo su Lukaku) ma anche molto solida dietro. La vera difficoltà della Lazio non è tanto qui però: non sta nell'incapacità di servire una palla buona che sia una a Ciro Immobile (difficoltà che c'è stata, eccome).(anche se Muriqi poteva impegnare di più i centrali dell'Inter, idea mia): è bastato uno scambio nello stretto e poi palla ad un incredibile Lukaku per abbattere le fragili pretese dei Parolo di turno.Conte fa una partita perNeutralizza l'attacco abbassando tantissimo i suoi difensori, mettendoli nella miglior condizione possibile, con pochi metri dietro da attaccare e tanti palloni alti da conquistare con facilità.ma crea pochissime chance, sbattendo su un muro di gomma e cross, facili prede degli Skriniar di turno (partita impeccabile).Le assenze fanno il loro (out Radu a pochi minuti dall'inizio, out Luiz Felipe),(ah, sarebbe il nostro acquisto di gennaio per salvare la difesa, per ora salva il calore della panchina). La partita è stata sempre in bilico, perfino con la Lazio sotto di due.come Lukaku e Lautaro. Appena la difesa non si basa più sul collettivo ma sulle qualità individuali, la Lazio prende acqua malamente.ma un gigante come l'attaccante dell'Inter vince facile anche prima contro un buon Hoedt (che però fa un errore, e causa un rigore), tolto per l'oramai arcinota regola di Inzaghi. Un giallo, una sostituzione, senza nessuna eccezione.Mi direte:. Nessuno lo è, se esiste un difensore forte davvero. Poteva giocare Acerbi al centro? Andatevi a leggere il p.s. finale.Davanti fa malissimo, meglio Correa, forse andava tolto prima il miglior attaccante della Lazio perché non solo non viene servito, ml). Contro due big assoluti Skriniar e de Vrij (lo so, fa male leggerlo), non c'è stato verso.abbiamo visto uno dei peggiori. La Lazio combatte, corre, prova a rimanere sempre in partita, ma l'Inter è alta qualche posizione di classifica in più, è costruita per quelle posizioni.Ah, ma direte voi, la Lazio gli ha preso Musacchio ad Inzaghi. Ma siete gli stessi che chiedevate di aspettare Vavro, che ora sta sedimentando in panchina all'Huesca. Ci deve essere qualche leggero problema comunicativo se, per aiutare una difesa che ha fatto male,con Tare, con Inzaghi, con Musacchio.Il problema per, troppe squadre a battagliare per questi 4 posti Champions. La delusione è immensa, ma questa partita era un oracolo: ha detto qualcosa sulla Lazio, ma non ha detto l'ultima.Probabilmente se in estate la società avesse preso un difensore di livello assoluto questa notte di Milano avremmo visto qualche minima resistenza a Lukaku. Gli errori si pagano, ma non poter competere con l'Inter prima in classifica, non vuol dire restare fuori dal sogno Champions.Questa Lazio lotterà fino alla fine, con qualche rimpianto, con i suoi se, i suoi Musacchio in panchina, i suoi soliti infortuni. Ma anche la sua grandissima capacità di rimanere sempre viva, sempre orgogliosa, sempre a testa alta. Questa sconfitta è semmai un avvertimento per il Bayern Monaco. Serve più prudenza, più idee, maggior lucidità e furbizia.. Il cuore e l'anima ci sono sempre.P.s. avrete notato che non ho commentato i cambi e le scelte di Inzaghi. Fate lavorare gli allenatori. E soprattutto di questo nostro allenatore bisogna baciare la terra sui cui cammina. Sarà la mia posizione da qui alla fine della stagione.