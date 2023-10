Qui la questione della brutta sconfitta della Lazio in OlandaMa come interpreti le partite, come giochi,quali elementi remino male, controsenso, contro tempo, eQui la questione non è essere più scarsi del Feyenoord di Slot, qui la questione è che la squadra che va titolare in campo ha tante incognite.ma mentale. E su questa leva mentale Sarri ha dimostrato di non saper intervenire. E questo pesa come un macigno ogni volta che la Lazio cade male.La Lazio scrive un primo tempo da manuale: manuale su come rovinarsi la Champions League. Parliamoci chiaro: in Champions. Perfino il Feyenoord ti può rifilare tre pappine. Lo fa in virtù di un primo tempo in cui la Lazio prende gol ogni volta che è nell’aria, ovvero tradotto: ogni santa volta che il Feyenoord vuole, segna.E diciamolo: la differenza tra le prestazioni dello scorso anno di alcuni, e quelle di quest’anno è abissale. E mi spiace dirlo: sto cominciando a sospettare che le varie questioni contrattuali, e di presenze, e di centralità abbiano un peso importante in giocatori che vanno troppo male, troppo lenti, troppo disarmonici. Dico una cosa grave:, la mancanza di reazione è un sacrificio umano, il nostro, che non ci meritiamo. Siamo sull’altare di una squadra pazza, che qualche ora prima domina, e qualche ora dopo prenderebbe 3 gol pure dai miei amici del calciotto del lunedì. E sapete qual è veramente la cosa grave? Che Sarri, almeno a mezzo stampa, più volte ha detto di non saper intervenire su questa cosa. Di non capirla.. Manco il pressing gli riesce più. La situazione Immobile merita un capitolo a parte, gli altri meriterebbero un capitolo di manuale di psichiatria, se non fosse che il calcio per fortuna è una cosa meno seria.Sarri sta facendo il WWF. E del panda, per inciso, ha pure qualche movenza. Meno la pacifica vita di bambù, a giudicare dai virgolettati che, giura, non rispecchiano le sue lacrime sincere e il suo profondo dispiacere. Di certo, sul campo appare in nettissima difficoltà. Castellanos è una buona punta, ora sembra Maradona al confronto.non sembra uno zombie come Felipe Anderson o Zaccagni, ma di certo è molto lontano dal somigliare a Ciro Immobile.Sarri lo protegge, lo cura, ma la riserva indiana che gli sta costruendo intorno non lo salverà: Immobile deve salvarsi da solo, e deve farlo con forza d’animo, carattere, capacità di leggere i propri limiti e sfruttare la propria esperienza. Contro il Feyenoord non è un favore farlo giocare, ma un supplizio. Un errore di Sarri.ha questo peccato capitale: non ha capito la radice forse inconscia, forse fin troppo conscia, dei problemi della sua squadra. Ok, questo lo abbiamo capito. Però legge pure male la gara: si facesse pure lui un esame di coscienza, o un esame di vista: che quella formazione non fosse in grado di competere fisicamente contro il Feyenoord,sin dal primo sguardo. E sorprende che un tecnico tanto preparato, che qui abbiamo sempre difeso, non solo non riesca a limitare questi robusti e osceni cali di prestazioni, ma si faccia infilare così malamente dallo Slot di turno. Questa roba deve far riflettere tutti: il girone non è compromesso ma ora si fa complesso.WWF o no, la Champions merita di più.