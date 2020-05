Ogni tanto mi faccio un giretto sui gruppi de, ma ho anche dei pregi. Il dilemma che percorre questi giorni di Fase uno e mezzo del calcio tra alcuni appassionati biancocelesti è il seguente:Di per sé, per chi non vive in questa capitale di nuovo soffocata nell'abbraccio confortante del traffico congestionato, sembrerebbe quasi un interrogativo sacrilego: come si fa a preferire alloQuesto quesito non ha senso nel resto d'Italia, a Roma ha tutta una valenza diversa. Io sono nella fase in cui pur di vedere il calcio ho visto la Bundesliga in modalità "Trofeo Birra Moretti". Ma c'è chi intravede l'occasione unica di annichilimento totale dei rivali: la sospensione del campionato metterebbe in gravissima difficoltà economica la Roma. Già, per il club giallorosso si prospetta un'estate lunga: la cessione a, fino a poco tempo fa il nuovo Totti.Io sono del partito secondo il quale trovare un rivale di questo tipo, per la vita, sia la cosa migliore che possa capitare ad un tifoso di calcio:di questo sport nel midollo possa desiderareNel resto dell'anno considero le prestazioni negative altrui un piacevole contorno rispetto alla portata principale, la Lazio. Ma per qualcuno il fallimento della Roma (che poi non sarà mai definitivo, lo sappiamo bene, è già capitato che squadre ricomprassero i titoli sportivi), si occupa di hobby da tempo dimenticati. E non mette più il becco nel calcio, in nessun modo, dal più piccolo al più politico.Ogni tanto leggo i forum dei tifosi, li considero ancora pieni di vitalità, quasi un luogo alternativo agli stadi, dove oramai non sembra esserci posto per spettatori, ma solo per abbonati televisivi.lontano, scacciato da un virus e dall'incapacità, per ora, di immaginare un mondo alternativo di vivere lo spazio stadio, questo dualismo in forma diFosse anche rinfocolandola con la più antica delle emozioni a Roma,, i solchi della decenza, il confine del buon gusto e della civiltà. Ogni tanto penso che sarebbe bello stare da soli a Roma, poi do alla questione il giusto valore e alla vicenda i parametri corretti: l'esistenza altrui acquista tanta importanza quanta gli viene attribuita. Ancora di più, in questi momenti di decadenza di certi colori, e di ascesa potente di altri.