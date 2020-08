Con un certo nervosismo, in questa settimana, ci siamo guardati un po' dentro.Ovvero: quando bisogna chiedere aconto di quello che sta facendo?Al di là degli speranzisti -- che come sempre diranno di giudicare il mercato a fine mercato - solito giochetto, giudichiamolo quando non si possono effettivamente fare pressioni, perché inutili, ma solo sterili giudizi -La Serie A comincia il 19 settembre, il mercato finisce il 5, per cominciare seriamente a preoccuparsiQuesto in caso di grande generosità e un lassismo ottimista, del genere andrà tutto bene. Ok, per chi andrà bene?Sento dire da Auronzo di Cadore. A onor del vero, c'è un motivo se gli allenatori hanno questa strana fissa, vogliono vedere i giocatori in ritiro ad Auronzo (anche se Bielsa per questo fu spernacchiato ed oggetto di boutade): è semplicemente fondamentale che entrino in sintonia con compagni e schemi senza il pressing di partite ravvicinata.. Mentre Milan e Inter battagliano per uno dei migliori talenti italiani in prospettiva - quel Tonali che i rossoneri stanno prendendo con una formula iper-vantaggiosa -Mi si ribatterà che gli altri non stanno facendo faville. Voglio dirlo chiaramente, se ce ne fosse bisogno:quelli davanti bisogna raggiungerli. Ad oggi, in questo senso,Il Milan festeggia come un acquisto Ibra (sta atterrando, eccolo, wow) - c'era pure l'anno scorso ragazzi, vi ricordate? - ma sta pure prendendo sempre quel Tonali di cui sopra (e mi sembra movimentista), ilha preso una bella punta e più o meno basta ma vedi sopra, laha preso un nuovo presidente e Pedro (che proprio scarso non è comunque),lavorano sodo per motivi diversi: i primi hanno fatto grosse promesse a Conte, i secondi a Pirlo, i terzi hanno preso un bel giocatore in Russia che trasformeranno in un fenomeno. Ecco, noi abbiamo preso Escalante. Il mercato non è ancora cominciato, è vero.- Lo scriverò fino alla noia, spero mi perdoniate: forse le ripetita iuveranno a fare pressioni in un momento veramente decisivo della nostra storia recente.Altrimenti qualcuno potrebbe chiedere dove sono finiti tutti quei soldi a pioggia della Uefa, perché nessuno ci parla mai con chiarezza, e perché David Silva è la solita irripetibile opportunità e non ci sono altri nomi pazzeschi in giro. E: regalare ad Inzaghi acquisti ad una settimana dal campionato mi sembra uno sgarbo che non merita.. Per chi, come me, è già mediamente preoccupato come stile di vita da tifoso: non siete soli, siamo in molti ad avere paura del solito mercato della Lazio o che tutto si risolva in un immensa stagione passata a guardare la Real Sociedad.: chi lo pensa e sta con me,. Poi possiamo cominciare senza pietà.