Mi mancava tutto questo. Torna la, in Germania si avvicina la data del ritorno in campo: c'è da scommettere che tutti gli occhi degli sportivi saranno puntati sulla Bundesliga, come mai successo. Torna la Lazio, le immagini dai campi sportivi, da Formello, torna e ci mancava questo calcio quotidiano. Questi post sui social, perfino, con Milinkovic che vorrebbe un carro armato sulla schiena e l'entusiasmo di Bastos.grossissima cilindrata, simbolo di quello status quo che qualcuno ritiene eccessivo, che forse qualcuno sta provando a rintuzzare, abbassare, sfruttare per una volata di propaganda e voti.. Ma ora, tornati sul campo i giocatori, ci si chiede quanto ancora si poteva aspettare. Tare ha detto una cosa che mi sento di sottoscrivere: questo scampolo di stagione deve insegnarci molto sulla prossima.Ladel calcio dipende da questi mesi, da come approccerà questa fase due. Con la certezza che il rischio zero non esiste: a tamponi fatti,Voglio sottolineare: erano del tutto asintomatici, ma con evidentemente una carica virale forte. Avrebbero contagiato tutti, pur senza mai tornare in campo, ai ristoranti di asporto, o andando a trovare parenti e affetti stabili: primo punto a favore di un sistema di controllo e maniacale attenzione che deve aiutarci a ripartire.Voglio dire una cosa: con i positivi il calcio non deve fermarsi, se non c'è un vero e proprio focolaio deve attuare rigidi controlli, tracciamento, assistenza domiciliare. In soldoni: deve succedere quello che succederebbe nel mondo normale, nelle fabbriche, nei posti di lavoro. Proprio perché lo sport è di contatto, il controllo dovrà essere continuo:Questo è il momento di tirare fuori la testa dalla sabbia, o ilE invece, va detto, rivedere le immagini dell'erbetta di Formello completamente rinnovato, i sorrisi, sentire parlare di allenamenti, è tutto quello che ci è sempre piaciuto, è calcio. Una nota in chiusura: prima o poi, in qualche modo, anche gli spalti dovranno riempirsi. Non sappiamo quando, non sappiamo dove, abbiamo sempre parlato di economia, soldi, indotto, ma che sia chiaro:bruciarsi domeniche e giorni dispari nei calendari-spezzatino. Il vero calcio tornerà con loro. Fino a quel momento, però, godiamoci ogni singolo istante di normalità.