Tutto quello che serve.fa tutto quello che è necessario per far vincere la Lazio: sradica il pallone del primo gol e lo serve con la dovuta precisione a. Poi la chiude di fatto, facendo navigare i suoi fino al gol di. E lo fa con quello che sta diventando il suo marchio di fabbrica, il calcio di punizione perfetto: aveva già iniziato con Sirigu, stavolta è Provedel ad assistere al passaggio della cometa calciata dal serbo, alleluja. Quello che mi fa sorridere di Milinkovic Savic è che probabilmente è arrivato ad un livello superiore:Riesce a far vincere i suoi, anche faticando molto.- La cifra stilistica della partita è proprio questa:Prima di tutto perché: deciso, ordinato, con un'idea e identità molto precisa. E lasciatemi dire, anche molto sfacciata, senza timori: un plauso ad Italiano, che ha costruito una bella creatura.: si sta di fatto giocando un obiettivo stagionale primario, la Champions League. Il pareggio in Germania è stato un antipasto della partita che servirà contro il Brugge martedì, tra pochissime ore. Un match da dentro o fuori, con due risultati possibili, che la Lazio però dovrà giocare per vincere.. Effettivamente, lo abbiamo visto anche contro lo Spezia, quando deve gestire lo fa con maggior fatica. Devo ammettere che la maturità c'è stata, ma anche i rischi (due pali, contro i due gol in fuorigioco millimetrico dei biancocelesti, va detto).Banale dire che tutti ci aspettavamo una partita faticosa: con l'orizzonte Champions così vicino, pervasivo e decisivo, ai più esperti tra noi lo Spezia sembrava la classica possibile buccia di banana. Non è stato così, tutto quello che era necessario è stato messo in campo.a sinistra è sacrificato, si impegna e rappresenta una generosa alternativa ma siamo alle solito. Il rischio c'è: questo ruolo potrebbe mortificare un giocatore a cui è già stato comprato un titolare in faccia.Aggiungo checontinua a farmi simpatia e lo ritengo immensamente tecnico, ma mi pare abbia fatto meglio da mezzala che da vice Correa. Non vorrei inciampasse nell'equivoco tattico: capiamolo subito se gli piace fare la seconda punta - che Correa quello fa, con licenza di abbassarsi o svariare - altrimenti rischiamo di mortificarne il talento, che c'è eccome. Diamogli tempo: il gol in millimetrico fuorigioco poteva chiuderla, fino all'ultimo può decidere le partite., può essere davvero uno dei punti di forza di questa stagione.Capitolo portiere: Reina non si può togliere., ma questa esperienza, tranquillità, e la mano che mette sul primo dei due legni Spezia sono un mix di cui ora la Lazio, in questo momento così delicato, ha bisogno come il pane. Tutto quello che serve: praticità, cinismo, non guardare in faccia a nessuno, cattiveria, forze dosate.. Non dimentichiamo chi siamo:Tutto quello che serve contro il Brugge: un ultimo immenso sforzo, per un approdo storico agli ottavi di finale. Un sogno, tutto quello che serve è un pratico sogno coi piedi per terra.