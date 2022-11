La domanda è importante, e decisiva:è l'osservato speciale dei Mondiali in Qatar, il gioiello che i tifosi dellastanno là a rigirarsi tra le dita, mentre viene piazzato in un ruolo di doppio centrocampista piuttosto cupo, che non lo valorizza, contro il Brasile. Non sono i soli ad osservarlo:. E filosofeggia sui pochi minuti europei e altre amenità per uno sconticino, o per un brand, quello Juve, che forse non è più abbastanza per il miglior centrocampista del campionato.La domanda è mal posta.Contro illa Serbia fa una prestazione ruvida ma offensivamente orrida. Va detto, e lo dico subitoTite ha messo giù una squadra europeista, solida, forte in tutti i ruoli, che fa giocare male e riesce a creare tantissimo.. Ad oggi, insieme a Spagna ed Inghilterra, è una delle squadre che mi ha impressionato di più. Ok, osso troppo duro per la povera, siamo d'accordo. Da qui a non tirare mai in porta con Vlahovic, Milinkovic e tutto quell'apparato ce ne passa però.. Non solo: invece di fargli riempire l'area, lo ha costretto a coprire porzioni di campo che non gli spettano. Consiglio: Inzaghi o Sarri, uno dei due numeri se lo faccia dare il caro ct serbo. In questo contesto complesso, l'opacità della prestazione di Milinkovic Savic è abbastanza comprensibile. A tutti, meno che ad alcuni tifosi che la prendono come pretesto per uno sconticino, o per straparlare di questo che è semplicementeQui la questione non è nemmeno quanto valga Milinkovic, se i 50, o i 60, o i 100, non è nemmeno quanto manca alla fine del contratto o il rispetto o meno che debba il ragazzo alla Lazio: per me il succo è un altro. Milinkovic Savic è da? Da Allegri? Per me la Juve rischia di tornare in auge in Serie A, perché il campionato italiano si è livellato verso il basso, da anni, e non vedo giganti, a parte forse il Napoli. E quel forse non dipende tanto da quanto stia facendo super bene e abbia fatto benissimo fino ad ora, ma dalla tenuta di Spalletti, da questo Mondiale buttato in mezzo a casaccio che ha spezzato la stagione, e da tantissimi altri fattori.iper milionaria e un po' parvenu che ha preso stabilmente dimora nel gotha del calcio.Può auto candidarsi per la Superlega contando sui trofei di famiglia, tipo le vecchie famiglie nobiliari oggi squattrinate. Nin Premier League c'è pane per Milinkovic, in Liga ci sono un paio di club per lui, e nel resto d'Europa ne rimangono forse un'altra coppia., ma se lasia oggi o sarà domani abbastanzaper. E se vi togliete la sciarpetta, sguazzando in Europa League vi rendereste conto anche voi che la risposta, al netto di un esordio opaco col Brasile,