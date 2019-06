Nel mulino che vorrei la Lazio in questo momento non sarebbe sui giornali per i seguenti motivi: allenatore che va via forse resta ha firmato ma; ds che lo vuole il Milan rimane solo perché Lotito lo incatena; ma tanto tranquilli vanno via tutti i big.



ALLENATORE - Voglio analizzare le 3 questioni, che secondo me sono molto diverse: Inzaghi ci ha costretto a parlare di lui. Se tutto si fosse risolto in una serie di incontri privati, probabilmente nessuno si sarebbe granché filato questa questione rinnovo che, dopo la Coppa Italia, era quasi doveroso - come sarebbe stata doverosa la discussione dopo il solo ottavo posto. Non si è presentato in conferenza stampa - la paura dei giornalai genera mostri - e tutto il carrozzone si è mosso di conseguenza. Ora ha rinnovato, per fortuna non si parlerà più di lui fino alla prima partita ufficiale, che già manca tantissimo. TARE - Del ds ho parlato nell'ultimo pezzo, pensare che vada via da Lotito è una follia. Pensare che Lotito lo incateni pure. Il discorso Tare rientra in un gradimento che c'è, e viene forse utilizzato per pesare di più nel cuore e nei meccanismi di Formello. Che ne ha, di meccanismi e fili e legami da rinforzare. Poi è chiaro: il Milan è un club storico e bla bla bla bla. Ma non è l'anno giusto, il momento perfetto, e Tare lo sa bene. Non andrà via, se dovesse succedere sono pronto a mangiarmi il cappello che non ho.



CESSIONI BIG - Le cessioni in casa Lazio fanno sempre notizia, perfino quando non succedono. Per me Luis Alberto e Milinkovic hanno alte possibilità di partire, ma il discorso è un altro: ma perché dobbiamo farci del male parlando solo delle uscite, e dandoci picconate sui piedi associando alla Lazio nomi semisconosciuti, che poi, una volta presi, diremo di conoscere da sempre? Semplice, c'è molta Lazio in questo soffrire senza senso al caldo di Roma, leggendo che mezza squadra c'ha già la valigia in mano. Il mercato della Lazio è già avviato, è già impostato. Non piacerà a tutti, e per ora è il solito. Nel mulino che vorrei fino al 1 luglio almeno si potrebbe parlare di progettualità, calcio femminile, Mondiali Under 20. Si vede che fanno meno notizia. Solo in Italia, sia chiaro, ma si sa, siamo sempre molto evoluti, noialtri.