Laziomania: niente en plein Ranieri e sorpasso, VAR e Svilar salvano la Roma

La maglia sudata., come aveva chiesto Baroni, la passione trasudata dagli spalti di un Olimpico ancora una volta meraviglioso quando si veste di biancoceleste. Il pari lascia un misto di amarezza per il bottino pieno sfiorato e soddisfazione per aver messo tutto in campo.piuttosto di essere amareggiata per non aver vinto, al contrario della Lazio. La squadra di Baroni dimostra di aver cancellato dalla testa e dalle gambe la due giorni assurda di Bodo e mette tutto, davvero tutto, in campo.Il copione della partita sovverte quelle che erano le indicazioni della vigilia, con una Lazio reduce dalla trasferta nel Circolo Polare Artico e una Roma che ha avuto a disposizione tutta la settimana per preparare una sfida fondamentale per questo finale di campionato. Eppure è. Una lezione che Baroni ha imparato.. Dalla coreografia della Curva Nord, che coinvolge anche la Tribuna Tevere, ai gesti di, che bacia lo stemma a più riprese dopo il goal, fino a, che ci mette il cuore e prova a giocarsi davvero ogni carta a sua disposizione, senza eccedere mai, come nel caso della linguaccia dopo un duello vinto. "Per me il goal vuol dire tanto. Sono tornato perché mi sentivo di tornare a casa, lo volevo, l'ho voluto dopo tanti anni di Milan e l'ho fatto" le parole del numero 13, l'ennesima conferma dell'amore per i colori biancocelesti.Sulla prestazione e il risultato di Lazio-Roma ci sono, ovviamente, le firme dei singoli. In casa giallorossa c’è quella di. I suoi devono ringraziare il portiere se escono indenni dal derby. In casa biancoceleste, invece, Mandas si conferma una sicurezza è mette il sigillo sul sorpasso su. Ci sono il carattere e la personalità di. Il primo si fa neutralizzare da pochi passi una conclusione a botta sicura; il secondo ha il match-point sugli sviluppi di un corner in pieno recupero ma riesce incredibilmente a non colpire bene il pallone, a pochi metri dalla porta.Dopo la sconfitta di Bodo e quella nel derby d’andata la Lazio di Baroni era chiamata a una reazione importante, di carattere, da squadra vera., aspetti che in alcuni frangenti sono mancati nel corso di questa annata. Il modo migliore per presentarsi alla sfida contro ilgiovedì, quando servirà una rimonta per ribaltare il discorso qualificazione e centrare l’ingresso in semifinale. Un’altra notte in cui servirà la Lazio vista nel derby e un Olimpico pronto a spingere la squadra di Baroni.L’arbitraggio di Sozza non convince pienamente sin dalle prime battute, ma ciò che resta un mistero è il mancato intervento del VAR in due occasioni particolari:. Due reazioni passibili di cartellino rosso, che però il direttore di gara e soprattutto VAR e AVAR non puniscono adeguatamente in una sfida che si accende inevitabilmente dal punto di vista nervoso e mentale.