. Non ci meritiamo che, di fronte a tutta Italia, dopo e durante una partita carichissima, in diretta tvGli ha dato del cogl*, poi ovviamente è subito arrivata: da chi ne ha fatto una sana apologia (articolo molto ben scritto sul Corriere dello Sport, ironico, ma forse un po' troppo "so ragazzi"), a chi come sempre eh ma non si fa, queste cose, l'esempio. Ovviamente, siamo in Italia: si sono subito schierati a difesa le Guardie Svizzere di turno, bianconeri e nerazzurri, in un teatrino che oramai siamo abituati a vedere con un certo disincanto.Detto ciò, mi aggiungo alla retorica: fa molto ridere che la caricatura fatta disia sempre stata, con tanti telefoni, con la battuta salace e il "volemose bene" di sottofondo, quando poi i padroni del calcio si comportano in pubblico in questo modo. In un certo senso, in casa Lazio lo abbiamo imparato a nostre spese: dopo le campagne della rosea (si è saputo qualcosa, a proposito? Ah, no? Ma come non dovevano radiarci?), non ci sorprendiamo certo di Lotito che viene sbeffeggiato "ah, è anche virologo", dal potentone di turno., come correttamente notava e sottolineava, mica. Questo signore di cui prendete così fedelmente le parti, giannizzeri per farvi un complimento e dare patinatura storica, ma sappiamo tutti cosa siete, questo signore è esattamente questo. Ui: una cosa che può arrivare a portare in Champions l'Atalanta, o la Lazio di Lotito,Quello che vogliono costruirci in faccia: ovvero elimina la possibilità che una squadra come la Lazio possa competere con una con ingaggi nettamente superiori, e possa sperare di vincere.Mi perdonerete l'ardire, ma il calcio è tutto qui: forse sarà anche questo retorico, ma lo dico in maniera sincera.o una squadra di terza divisione che elimina la big di Premier, il calcio sarà salvo. Quando queste dinamiche verranno del tutto eliminate nel nome del calcio della finanza, dei fondi, delle plusvalenze creative, dei Cristiano Ronaldo e dell'elite, quello che si vede nelle poltrone riscaldate dello Sky-Box, quel poco di calcio che ci è rimasto lo butteranno fuori.eh certo, non sia mai che il popolino becero si possa divertire a poco prezzo., vorrà dire che il calcio se lo vedranno gli imprenditoroni dei salotti buoni. Forse anche questa è retorica, ma lasciatemelo dire: almeno è sincera, non come le vostre difese a pagamento dei potenti di turno.