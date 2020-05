. Ilnon è mai stata una dote di cui sono stati pieni i giocatori della Roma: Zaniolo è solo l'ennesimo. Non è il primo, non è l'ultimo, non è originale.. Salvo poi dire che si scherzava, è tutto uno scherzo: la dialettica della burla che salva tutto.. Altri hanno l'hacker che truffa gli account. Qui si scherza sempre. Con Zaniolo non era la prima volta, non sarà l'ultima, la diatriba con i tifosi della Lazio non ha risparmiato francamente nulla nell'immenso quadro di possibilità del becerume.. Ma non è il primo, non è l'ultimo. Anche il loro grande capitano, di cui abbiamo scoperto di recente un lato gioviale (le sue dirette con Vieri erano sinceramente molto piacevoli), si è sempre prestato a questo giochetto.Sarebbe stato molto interessante, di questi tempi, utilizzare questo periodo per riformulare nuovi linguaggi, nuovi spazi, nuove idee intorno al mondo del calcio. Che questo baraccone malfermo sia ampiamente migliorabile è sotto gli occhi di tutti: che nessuno abbia voglia,Ed è un peccato: si poteva ripartire ad esempio dagli stadi.Nessuno ne ha mai parlato: gli stadi, come i teatri e i cinema e le scuole, godono di quell'imbarazzante statuto di "argomento senza una data di riapertura certa, senza poterne parlare, senza aiuti".Ripartire da nuovi spazi, magari resi sicuri, magari con meno posti e prezzi meno esosi nonostante le scomodità e lo schifo generalizzato della maggior parte degli impianti italiani: un primo passo che a nessuno va di fare. Troppo complesso, anche solo parlarne.Sarebbe ugualmente interessante un dibattito sulla figura del calciatore, sulla presenza sui social di questi personaggi, che spesso li usano alla caso, altre volte per i loro interessi, senza davvero curarsi molto - non tutti, per fortuna - di ricadute o emulazioni.Sono dei tifosi, se sono genuine sono anche piacevoli:Anche dai giornalisti, anche dai siti, che perdono la loro funzione di approfondimento in nome di quell'account Instagram desnudo o quella foto osè. Un po' poco, come rivoluzione linguistica e filosofica.Per non parlare dei presidenti: quando parlano, fanno cagnara, se non parlano, poi si scopre che in realtà sono volati gli stracci ma semplicemente l'abbiamo saputo dopo (il caso didi cui scopriamo le acrobazie verbali spesso anti-Lotito con giorni di ritardo).Correnti, frasi caustiche, ingordigia. Come vedete, scandalizzarsi del povero Zaniolo (che poi dai giornali è sempreil primo sacrificabile in caso di ecatombe di bilancio giallorossa) è farsesco: il calcio non ha proprio voluto rifarsi bello, in questa quarantena. Ha fatto del suo peggio, as usual. Non è solo un'occasione sprecata: è l'ennesima.. E' solo l'ennesimo esempio, non il primo, non l'ultimo.