Il sogno Scudetto in poche ore si è liquefatto ed è tornato come prima, un Golem capace di abbattere e risollevare.fa un favore al suo allievo Inzaghi e demolisce a sua volta la Juve, dopo aver spaccato per primo i sogni dei suoi ex giocatori. La Lazio del dopo-sosta non è la stessa cosa: è un ammasso di gambe che non girano, informe, senza idee, senza mordente. Sembra aver perso visione, stimoli, forza fisica e corsa.La sconfitta contro il Lecce sembrava il delitto perfetto: un ex in grande forma, arrabbiato e voglioso di prendersi un pezzo di salvezza,Dall'altra parte la Lazio passiva, come contro il Milan, incapace di offendere, che prende facilmente gol, che non sa più ritrovare gli uomini da mettere in campo,Poi arriva la sera, in questo peana,già tutti schierati i pretoriani a difendere il difendibile ("il nostro Scudetto è la Champions"), i grillini, gli altri già a depennare l'indesiderato Lotito dagli ospiti di gala sulla Rosea. E invece.E invece la straordinaria vittoria del Milan dice a tutta questa folla multiforme che: 1) la Juventus si può battere, eccome. 2) Che la sconfitta contro il Milan è figlia anche di un Milan schiacciasassi. Non solo delle gambe in ferie. 3)la Lazio è ancora là. Se la Lazio piange, la Juventus non ride.Voglio dire una cosa: che qualcosa a livello di preparazione in questo periodo anomalo, assurdo, senza precedenti a memoria d'uomo che non siano conflitti mondiali abbia squassato i piani atletici di tutte le squadre ci sta.. Poi ne parliamo, in separata sede, a fine anno, di questo assurdo e straniante finale di stagione. I processi ora? Un lusso che non si può permettere la LazioAdesso io credo che Inzaghi debba innanzitutto chiudersi nello spogliatoio con sé stesso.mettere dentro chi ha più gamba, voglia. Senza guardare in faccia a nessuno, ma solo alla stamina. Non l'hai capito? Questa: tutti dentro, ne resta solo uno in piedi. E non è detto che la vittima sacrificale, l'agnello già pronto al macelloSembra strano scriverlo, dopo non essere riusciti a riprendere un misero gol al Lecce: non è ancora finita. Sembra da pazzi dirselo, con questi che non si reggono in piedi: non è ancora finita.