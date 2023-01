La Lazio non torna dalle vacanze di Natale, direte voi,Un solo punto, e forse i tifosi più pessimisti ne avrebbe preannunciati almeno 3. Un solo punto, una Lazio. Ed in parte è vero: il risultato è orrido, al netto che siamo in Serie A e nessuna partita può mai dirsi chiusa, è anche vero che prendere 2 gol dopo un doppio vantaggio, farsi riacchiappare con un contropiede e un missile da fuori supera pure la pazienza di Giobbe.per citare il tecnico. Però ci sono due macro differenze conSiccome faccio editoriali per voi, e non posso lasciarmi trascinare dalle recriminazioni, dalla bile, dalla rabbia, considero questo punticino micragnoso, ma differente per due motivi.Non è il blackout di cui si è parlato – ma è un problema di gruppo, o di assenze nel gruppo di giocatori con gli attributi? –. L’altro problema endemico della Lazio di SarriAnalizziamo i due gol: prende un contropiede in maniera goffa, senza riuscire mai ad intervenire sul pallone. Ok, contropiede perfetto, ma le cose perfette le altri le fanno per talento e per negligenza. Sul pareggio è la classica palla al limite dell’area che è proprio un limite mentale, di schiacciamento di qualche zona del cervello che evidentemente ci spinge a tornare indietro verso la porta, ci fa dimenticare le basi del calcio.Roba da manuale dell’autolesionismo, con qualche punta di negatività.- La seconda macro-differenza vi devo: ao. Qualche singolo non è adeguato,a sinistra non ti permette un giro palla decoroso per problemi evidente destro-sinistro, ma una reazione nervosa c’è stata.Oggettivamente, ci siamo risvegliati dal torpore dei Mondiali, del panettone e dei torroni, del fuocherello che arde nei nostri televisori con due secchiate di acqua gelida – piscio mi sembrava troppo, ma siamo là – niente male.nella chat del fantacalcio mi chiedono commenti biliosi e tutto procede per il peggio. Ma una minima voglia, la partita in totale controllo, oggettivamente due tiri e due gol:Ma siamo finiti comunque sotto ad un treno.E’ innegabile che ci sia il solito abisso tra interpreti.è sciagurato da quando è arrivato a Roma, vediamo timidi segnali di giocatore che poi non si concretizzano.per coprire, per fare qualcosa con quella roba rotonda. Prendiamone atto, non può il solo Vecino occuparsi di darci una mano., ma quello che preoccupa di più è che il gol di Caputo ha fatto proprio fisicamente scricchiolare la Lazio. Certe certezze, certe sicurezze, sembrano essersi un po’ spente. Manca del sacro furore? Ok, certo. Mancano giocatori che ti prendono sulle spalle (anche se quel palo di Milinkovic Savic…)? Certo. Ci sono lacune di rosa? Ok.E servono risultati per ritrovare sorrisi, altrimenti il rischio è di avvilirsi. La spirale negativa post-Caputo non è stata abissale, ma si è avvertita la paura che sarebbe finita male, che la Lazio non poteva più essere pericolosa ma sarebbe stata colpita, è una questione di strappi, di nervosismi, di prove di forza muscolari. Non sappiamo del tutto veramente cosa si siano detti negli spogliatoi, quello che sappiamo è che la cura, per ora, non ha funzionato., e quel qualcosa va ricercato fuori dal campo.Ok, Sarri in questo momento è quello a cui dobbiamo guardare.. Quella tattica mi sembra sia stata digerita, ma l’impressione è che il gruppo non ci creda, o che non ci siano quelle possibili opzioni di riserva, di seconda o terza mano che possono aiutare a gestire certe partite.O ci consentono una lezioncina di stile, di tecnica, o ci va storta la giornata. Siamo dei viziati dell'esterno, mentre il calcio è pura ferocia, per tantissimi minuti, non solo belle azioni e bel gioco. Il calcio, e la vita, è fatto però di ingiustizie, di luci, tenebre, palloni smorzati e gol clamorosi.i. Siamo nel momento, ed è questo, che le persone preposte se ci sono problemi devono risolverli. E non tecnici, ma di persone, di caratteri che implodono, di disaccordi. Vendere, anche perdendoci qualcosa. Compra, anche con uno sforzo.può fare tutta la differenza del mondo tra una stagione da buttare e una da incorniciare.