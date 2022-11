Non è stato. Il derby brutto ma efficace della Lazio non comincia dal pallone sciagurato di Ibanez.: non è il difensore ad aver regalato la stracittadina alla Lazio, anche se di. La Lazio ha preparato la gara così, l'ha messa in campo con ordine, diligenza, sacrificio, ma soprattutto concentrazione altissima, anche nei momenti fisici, concitati. Ha giocato il derby come andava giocato.. Organizzazione e fisico, con delega di inventare alle stelle. Schermaglie verbali, conferenze da manuale. Che però non sempre servono a vincere le partite, se manca il resto.- La partita è stata, dobbiamo dircelo con grande onestá., la qualità è sembrata un accessorio non necessario da subito. Non c'era spazio per qualità eccelsa, leziosismi, uscite palla delicate.Questa partita rientra nel ricco filone di derby nervosi, strascicati, duri, senza grandi azioni, bloccati. Non ho dubbi che il successo della Lazio sia stato apparecchiato da Ibanez,. Mourinho ha versato lo spumante dei festeggiamenti nel calice di Sarri, in una settimana in cui aveva solo ingoiatoSarri ha scritto un derby come si deve scrivere: l'ha preparato a puntino, sHa approfittato della qualità bassa della Roma in molti ruoli (perdendo Pellegrini, qualità ancora più bassa), e quando si è trattato di battagliare, i suoi si sono fatti trovare pronti, pur contro una squadra, quella di Mourinho, che ha nella fisicità, nei calci piazzati e nella gestione della partita punti di forza importanti.I ragazzi di Sarri hanno dato ai laziali in pasto il derby che ogni tifoso vorrebbe:, duri, senza fronzoli e con la testa alta, sempre, e tutte le cose sferiche fieramente al posto giusto.Questo è stato il derby di, ma soprattutto di, che hanno messo a nudo l'incosistenza imbarazzante di, una specie di grosso ostacolo ambulante, non un vero attaccante, la vacuità di, più rugbista che altro, e in generale messo toppe ovunque. Perfino su quei fondamentali in cui i due centrali della Lazio regalavano centimetri o fisicità, comunque hanno sopperito con esperienza, ordine, pulizia,E carisma, nel caso di Romagnoli, che ha saputo trarre il meglio da ogni situazione, dentro e fuori l'area di rigore. Questo è stato il derby dicon la fascia di capitano al braccio e diin profondi ripiegamenti difensivi, quasi fino alla linea di fondo.Questo è stato il derby di Radu che ha ricordato a tutti, cosa significa esperienza e come si fa perdere tempo ad una squadra fumantina e sanguigna, è stato il derby dei giovanissimiche hanno profuso impegno, distratto e punzecchiato, e ci hanno messo del loro in una partita ad altissima tensione emotiva. Il primo derby diè stato un monumento ai suoi piedi, alla sua freddezza glaciale, al suo coraggio nelle uscite. Forse una piccola sbavatura su un colpo di testa di Smalling, ma per il resto un derby clean sheet, chi poteva immaginarlo?Concedetemi una nota: Ciro Immobile che ci tiene e va in panchina anche se non può giocare, e poi corre sotto la Nord, i festeggiamenti, la squadra compatta e unita, la coreografia meravigliosa. Fotogrammi di una serata indimenticabile per i laziali. Con un'osservazione che vi devo: dall'altra parte, si faranno tutti i sold out, ma somigliano sempre di più a quelli dello Juventus Stadium (o come si chiama, ho perso il conto degli sponsor).Un tempo si chiamavano occasionali, stanno sempre più diventando la normalità. Paganti, che si fanno 5-6 partite l'anno, non sanno i cori, faticano a capire cosa stanno facendo là, e si fanno pagare la coreografia dalla società.Ha vinto la squadra che ha avuto un episodio, ma anche quella che, con risultati a volte ottimi, a volte orribili, ha provato a costruire un minimo di percorso, di costrutto, di idee, di automatismi offensivi e di soluzioni che non siano "diamo la palla a quello forte".se non una cosa: come lo vogliono il derby i tifosi? Di cuore, di orgoglio, di forza, di grinta, di lotta.