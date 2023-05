Un attimo, se vi fermate un attimo la potete quasi sentire. Siamo sulla soglia di un passaggio generazionale, in un momento delicatissimo per la storia biancoceleste,. Ma questa è la Lazio, era fatale che capitasse nell’anno in cui la Roma, per la seconda volta consecutiva, finiva in finale di coppa europea. Tutto si mischia, perfino Marino nel finale di partita si mette a dire spropositi,Partiamo dalla fine: quello che diceRiformulo cercando di distinguere i fatti da uno sproloquio in forbitese vergognosamente (questo sì) tollerato su DAZN, una roba da bar:, e lo può dire senza che nessuno dica niente.. No, nessuno prende questa posizione limpida, rimane nell’aria questa roba indegna, che sia simulazione, che l’arbitro sia stato condizionato. Queste persone fruiscono degli abbonamenti di migliaia di appassionati, e il livello è questo., ha giocato sempre e comunque sopra ad altissimo livello, dominando in tutto e per tutto i friulani.Il ritorno di Immobile non ha determinato, ma è iconico e simbolico. Segna il rigore decisivo, ma non è tanto quello, è quanto abbia la capacità di stare sempre sul pezzo, di provarci sempre, di aiutare., che stanno strappando un risultato pazzesco, contro squadre molto più attrezzate, contro ogni pronostico. La Lazio ad Udine vince non per la simulazione di Immobile ma perché gioca una partita maiuscola, di livello alto, grintosa, determinata. E la vince perché la merita. E la vince perché è una squadra che ha identità, gioca bene a calcio, è divertente e sa quello che fa. E tutte queste caratteristiche le ha perché ha un allenatore che ha costruito,E anche noi, tutti noi. I Marino fateli straparlare, cianciare, noi se ci fermiamo un attimo possiamo quasi sentirla.