. Ben oltre il 90’, in quella diventata per antonomasia la 'zona Caicedo',- come lo ha definito Baroni nel post gara - attaccante spagnolo, realizza una rete pesantissima e si piazza per una ventina di secondi dietro l'ecuadoregno con il secondo gol più tardivo segnato del club nelle ultime 20 stagioni di Serie A.. Una vittoria che può svoltare la stagione della formazione biancoceleste per il valore specifico nello scontro diretto per il quarto posto e per l’iniezione di fiducia che può offrire a una squadra ricca di giovani.Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter, a pochi giorni di distanza. I tre punti conquistati valgono tantissimo per la classifica e per il morale di una squadra che arrivava al match del ‘Meazza’ con le scorie di tre gare senza vittorie e soprattutto 180 minuti senza reti, con l’assenza di Taty Castellanos a pesare come un macigno., come auspicava il tecnico Baroni alla vigilia. Rispetto alle precedenti uscite, il problema della Lazio risulta - paradossalmente - quasi diametralmente opposto.Due gol realizzati e tanti, troppi, falliti. “Dobbiamo concretizzare le occasioni” sentenzia Pedro in conferenza. Dalla chance per Dia in avvio, a tu per tu con Maignan, a quelle capitate sui piedi di Nuno Tavares, Zaccagni, Gigot, Isaksen e via dicendo: la Lazio manca a più riprese il colpo del definitivo K.O. tecnico per i rossoneri, tenendo in vita la squadra di Conceicao. L’approccio giusto permette alla Lazio di creare tanto contro un Diavolo allo sbando, ma che viene ulteriormente ridimensionato da una prestazione importante di una squadra biancoceleste che continua a crescere e che mostra ancora enormi margini di miglioramento.. Rispetto alla sfida con l’Inter, questa volta la formazione di Baroni ha il merito di sbloccare il risultato, prima di sfruttare le debolezze di un Milan evidentemente frastornato e alle prese con una confusione generale sia mentale che tattica.sfruttando un clima favorevole e la pressione tutta sulle spalle di un Milan avvolto in una morsa, tra risultato e ambiente ostile. Un limite naturale che ha una “bella squadra che fa buon calcio, ma non ancora una grande squadra”, come l'ha definita il suo allenatore alla vigilia, ma su cui deve lavorare per correggere subito il difetto.La Lazio sfiora il raddoppio senza trovarlo, resta in superiorità numerica e paradossalmente, nel momento migliore, quando può infliggere il colpo del K.O., viene schiacciata dalla reazione rabbiosa del Milan, che deve necessariamente scuotersi davanti ai propri tifosi.ai biancocelesti, che con la forza della disperazione e un mix di incoscienza e volontà trova. Dopo aver propiziato l’espulsione di Pavlovic, il danese si guadagna anche il calcio di rigore che decide la gara, trasformato da Pedro., che si sta confermando un vero e proprio fattore per i biancocelesti in un momento decisivo della stagione e che con Baroni sta trovando la sua consacrazione.L’episodio che decide la gara,, causa le proteste della Milano rossonera, chiaramente scottata dalla terza sconfitta di fila e che vede sempre più lontano l’obiettivo fondamentale del quarto posto che vale l’ingresso alla prossima Champions League. In realtà, le immagini testimoniano che. Come l’espulsione per Pavlovic, che ferma con un intervento pericoloso proprio Isaksen. Ci sono dubbi, in realtà,tempo, con le immagine che non convincono proprio sulla scelta di non considerare fallo (e di conseguenza DOGSO) la scivolata dello statunitense, e su quello di, con il colpo in pieno ginocchio che costringe il montenegrino a lasciare il campo. Episodi che lasciano molti dubbi sull’operato di arbitro e VAR.Ma polemiche e tensioni in casa Lazio lasciano ben presto spazio alla soddisfazione per un successo importante conquistato a San Siro dalla squadra di Baroni. Grazie ad un pizzico di incoscienza mista a quella fortuna che aiuta gli audaci sistema in extremis una gara pazza per l'andamento e ricca di emozioni, che può rappresentare la svolta per i biancocelesti. La Lazio non si fa scalfire dal gol di Chukwueze e. Un successo che lo stesso match-winner Pedro definisce “” e che può dare nuova linfa e convinzione ad una squadra giovane che continua a crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista, in primis il carattere.