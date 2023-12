La vince da solo:si prende la Lazio sulle spalle e la scaraventa ai quarti con un gol difficile, ma soprattutto corre, giganteggia, primeggia, è tuttocampista di nome e di fatto., e gli altri, forse un po’ trascinati, fanno passettini in avanti. E di questi tempi, anche un leggero upgrade diventa degno di nota, e un fattore di speranza per superare la pioggia di fischi dell’ultima interna.cambia meno di quello che ci si aspetta, perché sa che questo gruppo ha bisogno di tirare fuori a poco poco l’anima, e una sconfitta può pregiudicare il fragile equilibrio di chi si sta rimettendo in piedi dopo un avvio di stagione complesso., e gli dice pure male: è costretto a fare due cambi per infortuni, non programmatifa quello che dovrebbero fare i terzini, e invece dei fischi stavolta in un Olimpico infreddolito e sotto una pioggerella infame il gruppo si porta a casa il passaggio del turno con applicazione, diligenza, gestione, pochissimi rischi. E purtroppo qualche infortunio di troppo,Alla fine, al contrario del match contro il. Il Genoa è stato vivo, perfino in controllo della partita per una buona parte del secondo tempo, e questo in casa, all’Olimpico, dopo essere passato in vantaggio, è comunque un problema. La Lazio ha mancato il gol del raddoppio (e devo dire che un paio di volte ci è andata vicina), ma soprattutto ha gestito,) e Patric oramai sono una coppia solida e funzionale, Pellegrini dovrebbe trovare un po’ più il campo, e in generale mi sembra che l’impegno ci sia stato. Il palleggio è salito di tono,e non ha torto. Però questa squadra non la chiude un Peccato che, è questo è un tema per le prossime settimane, la fredda notte dell’Olimpico si porti appresso un paio di infortuni di troppo.In particolare, è un peccato che ad uscire sia(oddio, pure Patric ci lascerebbe in difficoltà numerica). Per due motivi: stava trovando brillantezza, e in generale ha skill che ci mancano ora: è sfrontato, ha carattere, ha piedi e rapidità. Esce dopo meno di 30’, e al suo posto. Il brasiliano oramai è in piena crisi di identità, un’immagine su tutte, quando travolge il Taty Castellanos pur vedendolo arrivare. In generale, Sarri dice che il contratto lo tocca poco, ma non è sempre stato croce e delizia. E adesso è croce.La partita contro il Genoa è un po’ la cartina di tornasole di alcune situazioni personali dei giocatori.Daichimette in campo una gara scialba, con una sola palla buona per Immobile (ottimo il suo rientro in campo, lucido e reattivo), e in genere sembra un po’ ancora ombroso, in un momento di ambientamento complicato e più lento di quanto forse ci si aspettava da un ragazzo intelligente e di qualità come lui. L’altro di chance ne ha sprecate tante: Basic è più di là che di qua, e questo l’abbiamo capito, e di là è un mondo fuori dalla Lazio. Poteva lasciarci con 10 minuti di serenità e il gol del raddoppio, invece davanti a Leali sbaglia un rigore praticamente. Fotografia della sua esperienza romana, tanti presupposti, e poco altro. Per fortuna c’è Guendouzi, elo rivedremo al massimo in una news di calciomercato.