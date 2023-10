Leao regala al Milan i 3 punti, e alla Lazio manca tanto un top player così. Non è la sconfitta – meritata –. La Lazio va a Milano a giocare un primo tempo tosto, con la sola sfortuna di avere due o tre giocatori in un momento strano della loro vita.Partiamo dal post-partita, dalle parole di Maurizio Sarri. Il mister lo ha detto, non ha Zielinski e Berardi che aveva indicato come obiettivi di mercato, ma Guendouzi e Isaksen. Ha una squadra futuribile e interessante, ma costruita in colpevole ritardo, e innescata con altrettanta lentezza da lui stesso. Questa Lazio è un elogio alla lentezza, dell’integrazione dei nuovi, dei cambi, del mercato.Le cose sono due: in generale, il Milan sa salire di tono meglio della Lazio,nella ripresa. Nel primo tempo vediamo una buona Lazio, che dà battaglia, assorbe e si rende pericolosa. Non segna, ed è un tema: i palloni buoni capitano sui piedi di Felipe Anderson, troppo impegnato di questi tempi forse a fare fotosintesi clorifilliana per centrare la porta, o almeno azzeccare una scelta. Madi nuovo, bene Guendouzi, meno del solito in fase di costruzione, benissimoChe, ma ci arriveremo, sembra davvero un tipo di punta che può fare bene. Con Sarri. Lucido, tecnico, mobile, rapido, bravo, non intruppone. Una buona conferma. Solo che non basta. Non è Leao, e non cambia la partita.In realtà il Milan di Pioli pure ha tanti nuovi. Solo che, due temi: sono forti, e questo conta di certo, ma in realtà sembrano anche più avanti lato integrazione. Il Milan fa molto meglio sulla catena di sinistra, vero, ma il vero cambio di passoChe, da vera mezzala, regala tantissima corsa, tantissimi strappi ad un Milan impegnato in estenuanti corpo a corpo., la Lazio si silenzia un po’ troppo. Subisce tanto, e Sarri, in quei 10 minuti di grossa pressione, non cambia. E quel non fatto, quel negativo, quel gap tra il momento in cui i cambi erano necessari e invece il gol del Milan, il vantaggio di Pulisic, hanno regalato la partita a Pioli.e paga. Lento nel decidere, lento nell’integrare i suoi. Lotito è stato lento a portarglieli, oltre a portargli quelli che, ok li ha scelti, ma non erano di certo proprio i primi della lista. Forse nemmeno i secondicome ai tempi le psico-parate di Handanovic,La Lazio, dobbiamo dircelo, perché lo ha già detto Sarri, paga ancora nel giudizio le due orride sconfitte di inizio campionato.. La gara contro il Milan, e in generale questa classifica, va letta pure in questo senso: sono i punti che si sono portati a casa avendo già affrontato Napoli, Juventus e Milan. Forse addirittura più forti della Lazio. Il tema è questo: non è tanto la classifica attuale che dovrebbe preoccupare, ma la domanda reale sottintesa. Questa squadra è da quarto posto? Per ora, le altre sono sembrate molto attrezzate, più integrate, più compatte e complete. La miglior Lazio, quella vittoriosa a Napoli, ma anche quella del primo tempo contro il Milan, ci ha dimostrato comunque di poter alzare la voce. Basta? Tutto da vedere?Ok, tanto l’altro grosso tema sul tavolo è quello dell’alternanza Taty Castellanos-Immobile. Qui tutto sta a Ciro: sarà in grado di tirarsi indietro quando non se la sente, come fatto contro il Milan? Prevarrà l’orgoglio, o accetterà, per la prima volta alla Lazio, una reale alternanza.Alla Lazio non possiamo permetterci irevival. Già se ne è parlato troppo. Ora la squadra ha bisogno che i nuovi entrino bene in gruppo, che i vecchi lavorino forte per integrarli e che le beghe rinnovo non condizionino le prestazioni (maligno, lo so, ma la vita lo è). Il problema di questa Lazio non è Immobile, bisogna dirlo chiaramente. Però può diventarlo. Come una specie di ossessione, un revival, un remake di quelli brutti. Conta tirarsi in alto, ora. I remake lasciamoli ai registi scadenti.