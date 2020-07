Chi c'era lo racconterà, questo. Chi c'era contro il Brescia, chi c'era in questa lunga e assurda stagione della Lazio.tutta la partita di Ciro Immobile è stata vissuta dai presenti (pochi, perlopiù addetti ai lavori),. La partita è stata Immobile-centrica, l'attesa di un gol dopo 34 fatti è sembrata lunga, lunghissima. Aggiusta la mira Immobile, assesta, sfiora. La frustrazione sale, all'83' arriva una palla buona, il pallone finisce fuori,Quando poi accade - sembra strano, ma è così, le cose belle accadono - nel silenzio dello stadio Olimpico si sente un ruggito straziato, una specie di coro unanime di anime perse dietro quell'unica rete. E' strano no? La Lazio ha fatto il record di punti, sta lottando per il secondo posto,. Perfino contro questa classifica troppo soft, troppo lontana dalla Juve per essere vera, credibile.Abbiamo in qualche modo partecipato ad una funzione religiosa:. Vorremmo appoggiare pure il n.36, per arrivare ad Higuain. Forse ci servibbero i 3 gol al Frosinone. Voi parlate dei rigori,Indichiamo l'Olimpo, voi guardate il dito sul dischetto.Potevamo entrare tutti nella storia.Nessuno, in quest'Olimpico spento senza i suoi tifosi, mi potrà mai convincere che, senza questa orrenda sosta ed emergenza sanitaria, lMi spiace, mi faccio del male da solo, non avremo mai la riprova, alla fine il campo in qualche lingua strana e anomala ha comunque parlato e messo a nudo difetti endemici e sindrome da T-Rex di una società e di una squadra.spezzando finalmente un lungo monopolio. Potevamo entrare tutti nella storia, non solo Immobile.Sembra strano, ma nonostante tutto le cose belle accadono: il gol di Immobile è un dolcetto in quella che poteva essere un'abbuffata senza precedenti. Ma la partecipazione enon gli passa il pallone, lo fa incespicare, si prende una serie di vaffa a ripetizione di un Luis Alberto infuriato e furibondo. Calcia una bottiglietta quando esce, lo spagnolo: avrebbe preferito forse il gol, o un assist per Immobile. Anche lui con un nodo in pancia, un urlo strozzato. La frustrazione del 10 spagnolo, quel calcio alla bottiglietta è la nostra: forse alla penultima giornata questa squadra avrebbe meritato di più di un record personale, seppur partecipato con una rara comunione. Avrebbe meritato altro, l'avremmo meritato tutti.