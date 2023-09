. Vale la pena viverla, vivere,La Lazio contro l’Atletico Madrid fa di tutto, inventa di tutto, ci spinge il cuore fino al limite: abbiamo visto qualcosa di leggendario. Gli uomini di Sarri finiscono sotto senza meritare dopo un ottimo primo tempo, in cui schiaccia l’Atletico Madrid di Simeone (con qualche assenza pesante).Gli uomini di Sarri fanno gli uomini, ci stanno fino all’ultimo secondo dentro l’area di rigore.Se vedete, se osservate, se pregate mentre Provedel fa quel movimento folle, con tempismo perfetto, fuori dalla sua normalità, da ogni logica., un altro innamorato di questo pallone, innamorato della passione: asseconda questo contro-senso, questa sequela di atti totalmente fuori da ogni logica. Mette il pallone seguendo questo sbuffo di follia nell’ordinaria trincea granitica dell’Atletico, graffia la superficie muscolosa di questi ospiti durissiminon si cheta su una testa ordinaria, ma va a cercare il contrordine, il caos, il portiere che diventa attaccante e sigla il pareggio a partita battuta, cannibalizzando il suo unico collega in campo. Se vedete, se osservate Provedel mentre va sul pallone sembra tutto fuori posto, lui, il pallone stesso, gli altri intorno che sembrano andare lungo una corrente che Provedel ignora, anzi sfida.Guendouzi e Pedro che lo inseguono, Provedel che non si rende conto, non sa nemmeno cosa fare se non correre. Un casino, un gol è un casino dirà dopo aver schivato schiaffi, discussioni perfino su di lui, su uno dei migliori portieri della passata Serie A.Come sempre qualcosa si è inceppato: la Lazio rimane in partita nonostante la sfortunata deviazione di Kamada, ma al rientro trova. La Lazio fatica, quando l’Atletico si mette basso non riesce ad incidere, Immobile annaspa tra tre centrali immensi, non si muove abbastanza bene, viene servito poco e male.Invece dimostra di nuovo di essere appannato, chiuso, stranito, fuori fase e nello stesso tempo forse fuori tempo, dimostra di nuovo che di questo Immobile qui, di questo impacciato, insicuro, la Lazio forse non ha più bisogno.Sarri decide di non toglierlo, non mette Taty Castellanos, ma per quante altre volte lo farà? Duro dirlo, ma questo Immobile non è stato in grado nemmeno di segnare una roba così facile. Ci uniamo dunque al coro di chi lo vuole fuori da tutto, da anni? No. Però dobbiamo pure aiutarlo: la Nord dopo il gol sbagliato lo osanna, i compagni devono aiutarlo.La Lazio lascia good vibes, al di là del risultato pazzesco finale, di Provedel, di questa incisione nella leggenda di cui siamo tutti testimoni. La Lazio rimane lucida, in partita, non si fa travolgere. Traballa, quando l’Atletico si mette meglio, palleggia. M, alle sue sciabordate , ai suoi caracollamenti improvvisi e coraggiosi. La Lazio lascia buone impressioni perché ha un 10 che ha tutta la responsabilità tecnica della squadra e ne è il centro raffinato, palpitante, totalmente inadatto alla vita sociale e social eppure intrecciante relazioni intense col pallone, con quell’intuito pazzo che gli fa capire che quello è il testone da ricercare, quella la falcata da premiare, quello il cross delizioso da inserire di diritto nella leggenda. Proprio contro Simeone, la Lazio trova un gol col portiere allo scadere e il suo primo punto Champions.Ve se litigano, dicevano i romanisti: certo, ci si litigano le prime pagine di tutti i giornali europei. Pproprio a Simeone che concretizza in una settimana un miracolo sportivo poi sublimato da Calori sotto il diluvio di Perugia, proprio contro quel Simeone osannato e applaudito perché ha sfidato ogni logica, la Lazio contro ogni logica e pronostico e idea va a segnare col portiere il primo gol di questa Champions League.Vale la pena pararle tutte dalla vita, se poi segni in una notte dei Campioni.