Quelli bravi direbbero n.g., non giudicabile. A parte la narrazione tossica che vi. Senza punte, con due episodi enormi e fortuiti che hanno indirizzato la gara. Se dobbiamo proprio razionalizzare,Il primo: questa Lazio DOVEVA essere costruita per giocare ogni 3 giorni, con l'Europa League e la Coppa Italia. E invece ha mezzi giocatori, giocaturucci, giovincelli, ex Salernitana che NON hanno colpe ma NON sono quasi titolari. Non sono manco quasi riserve. La cosa molto grave è aver speso MOLTO per avere indietro questo:. L'idea di dover giocare con Bastos in avanti (orrida se pensata seriamente), la mezzala che non c'è, perché Cataldi e Parolo non sono quasi titolari. Sono oneste riserve.corto, compatto, ben messo in campo, bravo ad approfittare degli episodi. Effetto Vavro: fa sembrare GRANDI gli altri.L'altro grande macro-errore è aver pensato che questa ripresa potesse anche solo lontanamente riproporre qualcosa di simile alla Lazio che gioca una volta a settimana, prepara con calma le partite.. Ma di certo non può riproporre quella magia che aveva sollevato fino al secondo posto l'incredibile stagione della Lazio. Voglio dire una cosa molto seria: non è l'ultima tappa di questo sogno ScudettoNon ci serve Correa, ci serve la cattiveria, la reazione nervosa, il coraggio di non lasciarsi abbattere. Bisogna crederci così, de botto, senza senso, a questo Scudetto. 7 punti, 4, 1, +3 cambia poco in realtà.Crederci e basta. Quelli bravi direbbero che le cose impossibili accadono solo così. Il resto è solo narrazione gonfiata e patetismo altrui, volate agli altri, piccole e grandi vendette, anti-Lotitiani d'accatto e biliosi di turno. Non contano nulla: sogni impossibili, solo per gente come i laziali.Già è un miracolo tutto questo, già è meraviglioso stare a parlare di sogno Scudetto: ora è una robba da visionari. Meglio così. Spero ce ne siano tanti.