Quanto pesaLa notizia del giorno riguarda il possibile rinnovo di Stefan Radu, un classe '86: ha 34 anni, è più vecchio di me, per il calcio è alla fine della carriera (ma siamo giovani, sia chiaro, giovanissimi, imberbi, non è vero che siamo da buttare, non guardare quei capelli bianchi, tieni gli occhi fissi sul futuro).Ricordo con un po' di strazio la querelle del suo provvisorio allontanamento, sempre d'estate, e la sua faccia felice ad Auronzo,. E lo dico subito: per me una società che rinnova un suo senatore storico è una società che ci tiene. Farò due discorsi: il secondo sarà sentimentale e di cuore. Il primo sarà di effettiva utilità. Il rinnovo non è ufficiale, e di questi tempi nemmeno una strombazzata di clacson vale più per convincerci che sia tutto fatto.Sappiate e sappiamo tutti che svecchiare dovrà essere una priorità della Lazio:, e per farlo devi mandare via qualcuno che la supera. Tipo Radu.: siamo sicuri che questo non sia un problema? Mi spiego: la Lazio quando rinnova di solito lo fa per non prendere altro. Ascommessa (tutti ci speriamo, ma non ci sono certezze), alla Lazio servirà un centrale. Ora la questione sarebbe questa: meglio un affidabile e forte Radu - è forte ragazzi, quando sta bene è forte diciamolo - o un giovane di belle speranze in ascesa? Si può ragionare, a livello di nuova era Sarri forse un innesto giovane (al netto del mercato che comunque andrà fatto in quel ruolo) sarebbe stato utile, per farlo entrare nella mentalità e nelle idee del nuovo corso.Queste considerazioni manageriali ci stanno, sono logiche, sembrano pure convincenti. Ma c'è da sottolineare un altro fattore, che nel calcio e nella vita deve avere una sua importanza, e se non ce la dovesse avere andrebbe rimesso al centro. Il calcio, come il marketing, la comunicazione, le aziende, è anche un luogo intricato di relazioni tra umaniUn posto dove si respira da sempre un sacrosanto rispetto per chi ha sulle spalle un numero di presenze in A e con la Lazio importante. Un posto e un luogo dove contano ancora concetti come appartenenza, conoscenza dei valori del club e della sua storia, contaminazione con la squadra che si rappresenta.Al netto della propaganda giallorossa su Radu e Lulic, il difensore della Lazio ha dentro qualcosa di noi. Delle nostre urla allo stadio, della nostra esaltazione. L'ha elaborato a suo modo, con le sue sensibilità, i suoi modi, il suo sorriso e le sue capacità di fare gruppo.Ero e sono dispiaciuto,E tutte quelle cose, e del mercato.Semmai dovesse esserci bisogno di una quota anima per le squadre, ovvero una quota obbligatoria di senso di appartenenza, fotogrammi insieme, momenti indelebili e Lazialità (termine che sporchiamo ogni giorno con discussioni ridicole su patenti e altro),. Al di là del suo valore tecnico. Al di là del suo valore nel momento contingente, della sua capacità di entrare negli schemi di Sarri o nella sua idea di calcio. Radu è un pezzo di spogliatoio, un pezzo di Formello, un pezzo dell'Olimpico, ma soprattutto raccoglie dentro di sé frammenti e momenti che noi stessi,. Non so se basta a farlo rinnovare, ma dovrebbe bastare a farlo smettere di giocare con noi, con l'addio al calcio con noi, con noi a suggellare la fine di questa storia. Certe cose dovrebbero essere scontate, dopo tutte quelle presenze, dopo tutti quei momenti, dopo tutto questo Radu.. C'è molto di amore e potenza attrattiva nella sua relazione con la Lazio e i suoi tifosi. Magari a qualche ragioniere non piacerà, ma il calcio è anche questo, per fortuna.