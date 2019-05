Il gioco dei SE, in una stagione complessa e articolata come quella della Lazio, è sempre sbagliato, scorretto, strano. Ma me lo chiedo, e vi giro la questione e le mie riflessioni: cosa sarebbe successo se Luis Alberto avesse giocato così per tutta la stagione? Mi spiego: so che non ha raggiunto ancora i livelli mostruosi dello scorso anno, ma questo Luis Alberto di Cagliari, e non solo, da qualche mese a questa parte, è tornato quello che conosciamo.



CROCE E DELIZIA - Un giocatore delizioso che semplicemente disegna calcio. Non parlo del gol, non tanto del gol, ma dell'assist: accompagna Correa, gli suggerisce il movimento, gli regala un pallone preciso, coi tempi giusti. Dal suo feeling con Correa, non la sciocca alternanza di inizio stagione, è rinata la Lazio. Aggiungo: anche grazie all'inserimento di Caicedo, che secondo me lancia una seria, serissima candidatura per la finale di Coppa Italia. Là davanti Inzaghi dovrà pensarci bene: Immobile è appannato, Caicedo in grande smalto, Correa pure. Sarà dura lasciarne a casa uno dei due. LUIS DA CHAMPIONS - Ma non voglio divagare, e rispondo alla domanda iniziale: la Lazio non avrebbe mollato la corsa Champions. Forse se lo sarebbe portata a casa con facilità, questo quarto posto, se almeno uno dei due, tra Milinkovic e Luis Alberto, avessero risposto presente. Avessero dato segni di vita. Avessero fatto qualcosa, qualsiasi cosa. Inzaghi probabilmente guarda a loro con un mix di rimpianto e pensieri: il suo futuro dipende anche dal valzer delle panchine - ma ho come l'impressione che le bordate di Lotito, la sua palesata insoddisfazione, non facciano molto il gioco di un felice matrimonio. Nulla è ancora detto: certo la finale ha il suo peso, lo devo aggiungere a costo di dire un'ovvietà.



TESTA E CUORE - La Lazio con questo Luis Alberto avrebbe avuto vita molto più facile, forse lo stesso Immobile non sarebbe rimasto intrappolato nella secca di una serie di partite senza gol. Questo Luis Alberto è mancato da morire: probabilmente è stato un problema di testa, di mercato, un mix delle due. E non è detto che l'estate non regali lo stesso cocktail: la Lazio può fare a meno di questo Luis Alberto? Difficile rispondere, più facile sapere cosa succede senza, anche se per qualche mese.: non si va in Champions, non ci si avvicina nemmeno.