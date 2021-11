Difficile dirlo:Siamo al 10,Quanto i suoi allenamenti, i suoi schemi, le sue idee, i suoi triangoli continui sul campo sono dentro, non sono più formulette astratte o esercitazioni complesse,La partita contro ile in generale l'Europa League ci stanno dicendo a gran voce che qualcosa di questa squadra sta funzionando bene, sta cominciando a ticchettare a dovere.: una di quelle cose che oramai sono entrate talmente tanto nel quotidiano, nella testa e nel cuore, che non ha più bisogno di ram per andare. Va, e basta. E, lo so, qualcuno non sarà d'accordo, io di automatismi ne vedo. Nel modo di attaccare la fascia, nel modo di attaccare alti, in come si gestisce il pallone in maniera fluida. Sarri c'è,Non ce ne vorrannoche pure in campionato stanno facendo molto meglio dello Spartak che ha arato all'andata e al ritorno il Napoli di Spaletti, nostro prossimo avversario,E lo ha fattodallo stadio, dai. Quando leggo che i padroni di casa hanno percentuali di possesso palla - in un primo tempo con qualche calcio d'angolo e poco altro - sotto il 40%, di molto sotto, mi chiedo se sia normale.Mi rispondo che questa è la nostra nuova normalità.Quello del Lokomotiv può ora riciclarli per il Marsiglia, se gli va.Contro ilabbiamo avuto le risposte dei big che a volte, in Europa League, non sono arrivate.. Ritengo le polemiche di Sarri sulle troppe partite sincere: ma altrettanto veritiero è il cambiamento di mentalità.L'Europa League non è una formalità a sbrigare il prima possibileE i big stanno rispondendo:prudente ma fa doppietta e sbertuccia l'improvvido portiere avversario,oramai è una specie di meteorite che fa estinguere le speranze altrui di rimettersi in partita.Tanto di cappello, altro che gente che deve guardare(e perdere, ma il mondo va così, è crudele coi leader a metà).Menzione di merito in particolare per i due nuovi acquisti: Basic in particolare mi sta convincendo davvero.questo è un giocatore che vale, una reale alternativa, un possibile titolare in momenti di appannamento degli altri. Non è Milinkovic Savic, ma è un pungolo: è uno che, alla prima partita sbagliata, può prendere il tuo posto senza far venire un cataclisma in cielo e in terra. Esta facendo vedere i suoi primi lampi di vita vera a Roma: ieri fa ammonire il suo dirimpettaio e lo fa uscire dopo 30 minuti, si guadagna il primo rigore e fa in genere una partita brillante. Il migliore del primo tempo,Un peccato- un uomo, prima di tutto - ridotto così. Finché vestirà questa maglia, in maniera totalmente folle io continuerò a sperare che la butti dentro. Che trovi una sua dimensione, un suo ruolo, perfino un gol d'addio, qualcosa che ci faccia dire: non è stato bello tra noi, ma almeno questo ce lo dovevi. Non so bene a gennaio come andrà, mi auguro il meglio per lui, ma oggettivamente dobbiamo guardare in faccia alla realtà: è difficile considerarlo una valida alternativa in queste condizioni. Difficile per lui, per noi, per Sarri.e non solo. Difficile dirlo: quanto è entrato Sarri nella testa della squadra? E quanto in quella di Igli Tare e Claudio Lotito?