con la decisa complicità dei suoi. Abisso non mi ha fatto impazzire - tutti e due i gol nascono da palle un po' sporche -Tanto che manco una punta mette Juric. Si vede che, alla fine, sapeva di avere dalla sua il miglior alleato:Il primo di Lazzari, che corregge in rete un tiro che andava fuori, senza nessuno a ribadirlo dentro se non lui. Il secondo clamoroso di Radu, su cui si dovrebbe aprire da tempo un discorso di successione che fatichiamo ad immaginare, come sta succedendo da anni con Lulic.Un allenatore preparato, con idee, a volte perfino troppo coraggioso, quasi folle:Peccato che la Lazio, dall'altra parte, fossese non dare palla alta a, un gol che vale il prezzo del biglietto (frase che ora ha molto meno senso, visto che negli stadi di gente che paga il biglietto proprio non se ne vede da mesi).vicino a Leiva al posto di Luis Alberto è una mancanza di rispetto verso la qualità dello spagnolo.Prima scelta sbagliata, la seconda, lasciatemi dire, riguarda Marco Parolo: non può giocare là. Si sacrifica, lo stimiamo, gli vogliamo bene, ma a 35 anni non si può reinventare difensore.Terzo errore:Non ce la faccio: di fatto non affonda mai, si accontenta di uno stentato compitino. Mi spiace, ma non avere un sostituto di Fares continua a pesare. Aggiungo: anche non aver comprato un difensore di livello si sta dimostrando un disastro nell'economia della stagione. Per inciso: Pereira al posto di Akpa - che pure fa bene - Hoedt al posto di Parolo con Acerbi a destra, al posto di Marusic piuttosto avrei messo di nuovo Fares, magari cambiandolo nel secondo tempo.. E non lo fa perchéma non lo è nella pratica. SLa colpa comincia ad esserePoi in campo non ci va lui: i due gol sono due regali, Silvestri para tanto, Immobile è in una di quelle pochissime partite storte, si fa perfino male. Ma il succo resta: se vuoi rispondere battaglia per battaglia a, con le scarse energie fisiche e mentali la regali la partita. Detto ciò, bando ai drammi: il mio fegato non è d'accordo, ma purtroppo dobbiamo ritenere queste sconfitte naturali.. Anche Inzaghi avrà qualche giorno in più per pensare alle partite, si tratta comunque della prima Champions da allenatore, deve aggirare alcuni limiti che ha,. Il mio fegato non ci sta a perdere queste partite, la testa però ora deve rispondere con calma.Ora basta regali però, e come è già successo tra Strakosha e Reina, vanno cambiate anche altre gerarchie...