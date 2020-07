Paura?. Forse in quel momento un brivido. Non ce la fa, la Lazio, va detto: ha messo in campo gli 11 che poteva, ha dovuto punire Lukaku e si è tolta uno dei pochi ancora papabili.Inzaghi ha dimostrato il coraggio della necessità: forse avrebbe dovuto coinvolgere un pochino di più Djavan Anderson, arrivo a dire perfino André Anderson. Ma per un momento, voglio farvi paura davvero: levate questa squadra coraggiosa, dignitosa, che ci ha provato.Una grande vittoria la Lazio l'ha ottenutaun merito incredibile di questa squadra, un plauso folle. La Lazio è stata protagonista di una cavalcata bellissima, pazzesca, eroica,Purtroppo non basta, latranquilla (forse anche un pochino troppo) perfettamente incarnata dalla voglia eterna di CR7 è una cosa che la Lazio deve imparare. Anche il controllo che la Juve ha della partita, la sicurezza. Tutto buono per il futuro.Il sollievo che, lo so, molti di voi avete provato di aver persoche alla Lazio non serve più. Finita male, malissimo, la corsa di: chi rompe paga, e i cocci alla fine rimangono tra le mani dei tifosi.Una nota a margine: la Lazio difende con ordine, la Lazio fa il suo, la Lazio è aggressiva.Una nota a margine: mi spiace per Bastos e Luiz Felipe, ma fanno sempre così. Partite perfette, ma la domanda resta sospesa nell'aria: quando sbaglieranno? Quando rovineranno tutto? E ogni volta succede.. Chi li compra paga, e i cocci sono suoi.Paura?Questa Lazio ha macinato gioco e visione, ed è incappato in una fase finale di campionato atipica, strana, folle, un mini torneo che non dice nulla. Anzi sì: che chi ha rotto questa armonia, tra infortuni mal curati, errori di preparazione, anche mercato mancato (dai Igli, potevi fare meglio, va detto con franchezza, quei soldi di Vavro non gridano vendetta?), chi ha rotto questo sogno paga.come se tra i riflessi potessero ritrovare l'antica bellezza, lo splendore di questa Lazio. Ora potete tutti tirare un sospiro di sollievo, ma questa Lazio vi ha fatto paura.